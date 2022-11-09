高層任命｜國泰CEO鄧健榮退休 林紹波接任

國泰航空(293)指常務董事兼行政總裁鄧健榮因退休已辭任相關職務，並於明年1月1日起出任香港太古集團企業事務董事，其職位將由常務董事兼現任顧客及商務總裁林紹波接任，另外，劉凱詩獲委任為常務董事及出任司顧客及商務總裁。將於明年1月1日生效。

國泰主席賀以禮感謝鄧健榮對集團的付出，指其任內經歷國泰75年多以來最動盪時期，現在能走出這個漫長危機，且成為目標更明確、效率更高、競爭力更強的企業，實有賴行政總裁於這段時間發揮的卓越領導能力及智慧。此外，他說林紹波將領導國泰繼續朝新冠疫情後的復常邁進，迎接香港國際機場三跑道系統的落成，及繼續增加客運運力，強化香港國際航空樞紐的航班網絡。該集團繼續以雙品牌策略，透過國泰及香港快運在復常道路上取得先機，推動香港樞紐的長遠蓬勃發展。

96 年加入國泰 兼任香港快運主席

林紹波於2019年8月起為國泰顧客及商務總裁兼董事，以及香港快運主席，主理轄下各航空公司所有顧客、商務及貨運業務。他於1996年加入國泰成為管理培訓生，其後於香港及海外擔任管理層要職，包括國泰商務及貨運董事、香港飛機工程董事及總經理(香港營運)及香港快運行政總裁。

另外，國泰指，韓兆傑辭任常務董事兼營運及航空服務總裁，並委任麥皓雲為常務董事及出任營運及航空服務總裁。