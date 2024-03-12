高層任命｜渣打高層任命 CEO大熱離任 洪丕正調新設職位

渣打集團(2888)宣布一系列新的管理層任命。是次變動旨在簡化及提升效能，讓精銳的領導團隊更有效和專注地推動持續而強勁的增長。新任命將於4月1日生效。其中現任有望接任行政總裁一職的Simon Cooper，將離開集團尋求其他發展，離職前為企業及投資銀行業務行政總裁。
徐仲薇負責領導大中華及北亞地區
另外，現任個人、私人及中小企業銀行業務行政總裁徐仲薇稍後會派駐香港，並在派駐後在現有業務範圍上兼負領導大中華及北亞地區的責任。而現任亞洲區行政總裁洪丕正，將獲委任為新設的國際業務行政總裁，專注發展環球策略及推動跨市場機遇，同時平衡各個市場本地發展。洪丕正將兼任大中華及北亞地區行政總裁，直至徐仲薇派駐香港。
現任環球金融市場主管Roberto Hoornweg及現任中東及非洲地區行政總裁 Sunil Kaushal將出任企業及投資銀行業務(前稱企業、商業及機構銀行業務)聯席行政總裁。全球策略的發展將以業務為核心，推展至所經營市場，因此，兩位企業及投資銀行聯席行政總裁將同時肩負區域發展，Roberto將負責中東、非洲、歐洲及美洲市場，並會派駐杜拜；Sunil則負責東盟及南亞市場，派駐新加坡。
現任全球人力資源主管Tanuj Kapilashrami將擔任全球策略及人才總監，新職位除人力資源外還涵蓋策略，公共事務、品牌及市場推廣，採購及物業管理。
建立強勁領導班子和清晰權責
集團行政總裁溫拓思表示，正如全年業績時表示，正採取行動建立和達至可持續而高回報業績。以上人事任命建立強勁領導班子和清晰權責，以推動企業革新和業務增長。在此感謝Simon Cooper過去8年為集團作出的貢獻。在他領導下，企業、商業及機構銀行業務進行重大革新，帶來持續回報功不可沒。