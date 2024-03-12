高層任命｜渣打高層任命 CEO大熱離任 洪丕正調新設職位

渣打集團(2888)宣布一系列新的管理層任命。是次變動旨在簡化及提升效能，讓精銳的領導團隊更有效和專注地推動持續而強勁的增長。新任命將於4月1日生效。其中現任有望接任行政總裁一職的Simon Cooper，將離開集團尋求其他發展，離職前為企業及投資銀行業務行政總裁。

徐仲薇負責領導大中華及北亞地區

另外，現任個人、私人及中小企業銀行業務行政總裁徐仲薇稍後會派駐香港，並在派駐後在現有業務範圍上兼負領導大中華及北亞地區的責任。而現任亞洲區行政總裁洪丕正，將獲委任為新設的國際業務行政總裁，專注發展環球策略及推動跨市場機遇，同時平衡各個市場本地發展。洪丕正將兼任大中華及北亞地區行政總裁，直至徐仲薇派駐香港。