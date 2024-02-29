恒生指數於三連升後上周五回軟，周一 (2月26日) 上午見續跌，開市約半小時後主要波幅區間介乎16,600至16,650點，上午收報16,609點。參考上周五和本周一分別高見16,895和16,777點，均處於100天移動平均線之上；不過兩日收市位都未能守住，繼續受制於此線，為後市升勢帶來暗湧。自去年8月8日至今，恒指均收低於此線，歷時已超過六個半月，屬較強阻力位。故此本週恒指走勢關鍵，倘若連續兩天成功突破收市，後市走勢較樂觀，屆時上望17,000至17,200點，預期大市成交金額亦重上至1,200億港元或以上的健康水平。
現處防守性高水平
恒生指數是否有力續升仍要觀察，投資者以防守性作首要考慮為佳，股價已較52週低位差距少於一成半屬不俗參考，於2月26日收報9.05元的國泰君安 (2611.HK)，較52週低位8.21元高10.23%，差距確認少於一成半，亦處於2022年12月以來低水平，距今接近一年零三個月，認為具備較強防守性。集團主要於中國從事向機構投資者、企業及個人客戶提供綜合金融服務，於去年10月30日晚上發佈的2023財政年度之第三季度報告顯示，截至2023年9月底股東應佔溢利約86.27億元，於過去五個財年為第四度錄得增長，年均增長率近一成。
市賬率計算合理值
截至去年9月底資產淨值約1,659.09億元，而截至去年9月底已發行股數約89.05億股 (A + H股)，計出每股淨值折合為20.0087元，相對今年2月26日收報9.05元，市賬率為0.45倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價偏低。此外，參考截至2018至2022年底，以及2023年9底之每期最低市賬率為0.39至0.90倍，平均值為0.57倍，高於現時的0.45倍，反映現價實則偏低。平均值相對每股淨值為20.0087元，計出每股合理值為11.35元，較9.05元之潛在升幅為25.41%。
超過五年派發股息
而截至去年9月底倒數的12個月之股東應佔溢利約111.80億元，相對截至去年9月底的加權平均股數約89.07億股，每股盈利折合為1.3480港元，對比9.05元之市盈率為6.40倍。參考上述六個時段之每期最低市盈率為4.76至18.22倍，平均值為8.56倍，高於現時的6.40倍，同樣反映現價偏低。平均值相對每股盈利為1.3480元，計出每股合理值為11.55元，較9.05元之潛在升幅為27.62%。另可留意集團於2017至2022年均有派發股息，每股股息介乎0.2750至0.6800人民幣，平均值為0.4725元；2022年為0.5300元，高於平均值。
至於上述截至去年9月底倒數的12個月的每股盈利折合為1.3480港元，參考2018至2022年股息支付率介乎39.29%至46.67%，平均值為42.65%，計出預期每股股息折合為0.5749港元，較現價9.05元產生股息率為6.35%。
參考上述六個時段之每期最高股息率平均值為6.17%，相對上述每股股息，計出每股合理值為9.35元，較9.05元之潛在升幅為3.31%。綜合上述三種分析，每股合理值為9.35至11.55港元，平均值為10.75元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅接近19.00%，連同股息率超過6.3厘，預期一年回報率超過25.00%。
作者：聶振邦(聶Sir)
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