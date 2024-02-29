恒生指數於三連升後上周五回軟，周一 (2月26日) 上午見續跌，開市約半小時後主要波幅區間介乎16,600至16,650點，上午收報16,609點。參考上周五和本周一分別高見16,895和16,777點，均處於100天移動平均線之上；不過兩日收市位都未能守住，繼續受制於此線，為後市升勢帶來暗湧。自去年8月8日至今，恒指均收低於此線，歷時已超過六個半月，屬較強阻力位。故此本週恒指走勢關鍵，倘若連續兩天成功突破收市，後市走勢較樂觀，屆時上望17,000至17,200點，預期大市成交金額亦重上至1,200億港元或以上的健康水平。

現處防守性高水平 恒生指數是否有力續升仍要觀察，投資者以防守性作首要考慮為佳，股價已較52週低位差距少於一成半屬不俗參考，於2月26日收報9.05元的國泰君安 (2611.HK)，較52週低位8.21元高10.23%，差距確認少於一成半，亦處於2022年12月以來低水平，距今接近一年零三個月，認為具備較強防守性。集團主要於中國從事向機構投資者、企業及個人客戶提供綜合金融服務，於去年10月30日晚上發佈的2023財政年度之第三季度報告顯示，截至2023年9月底股東應佔溢利約86.27億元，於過去五個財年為第四度錄得增長，年均增長率近一成。 市賬率計算合理值 截至去年9月底資產淨值約1,659.09億元，而截至去年9月底已發行股數約89.05億股 (A + H股)，計出每股淨值折合為20.0087元，相對今年2月26日收報9.05元，市賬率為0.45倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價偏低。此外，參考截至2018至2022年底，以及2023年9底之每期最低市賬率為0.39至0.90倍，平均值為0.57倍，高於現時的0.45倍，反映現價實則偏低。平均值相對每股淨值為20.0087元，計出每股合理值為11.35元，較9.05元之潛在升幅為25.41%。