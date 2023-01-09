高盛傳本周大規模裁員3200名 Twitter解僱信任及安全部員工

根據《彭博社》報道，美資跨國投行高盛集團（Goldman Sachs Group）計劃於本周中裁員約3,200人，是該行歷來最大規模裁員之一。報道引述消息稱，被裁減職位當中，約3分會來自核心交易及銀行部門，反映裁員的廣泛性。高盛同時準備披露有關一個包含信用卡及分期貸款業務的新部門的財務狀況，預料會錄得逾20億美元稅前虧損。高盛發言人拒絕評論。

報道稱，裁員會涵蓋一些近年才增加的非前線崗位，不過該行仍會繼續招聘。高盛在行政總裁David Solomon上任後持續增加人手，自2018年底起計集團員工數目已躍升34%，至去年9月底約49,000人。受到業務放緩、市場前景不明確及經濟前景不確定，今年以來已有多家跨國投行裁員。

另外，外電引述知情人士說法指出，Twitter Inc.再度裁員，今輪被解僱的包括處理全球內容審核的信任和安全團隊人員，以及仇恨言論和騷擾相關部門員工。根據報道，Twitter柏林和新加坡辦公室共有至少12人於上周五遭解僱。處理不實訊息、全球申訴等政策團隊的工作人員也在裁員之列。

該公司信任及安全部門主管Ella Irwin向《路透社》證實裁減團隊部分人員，但沒有透露細節。她在電子郵件中說：「信任與安全團隊內部有數千人負責內容審核工作，每天負責這項工作的團隊並沒有人遭到裁員。」她還說，部分裁員發生在未來沒有足夠空間發展或有必要合併的領域。

Twitter去年11月初解僱約3,700名員工，這是馬斯克採取的削減成本措施，之後又有數百人辭職。