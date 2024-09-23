高盛前交易員遭證監處罰 不誠實手法隱瞞「肥手指」交易

證監會公布，禁止高盛(亞洲)前交易員鄭仲昇重投業界6個月，由本月20日起至明年3月19日止。

223.2 萬股輸入為 23.2 萬股

證監會指，經調查後採取上述紀律行動。調查發現，鄭仲昇於2020年8月24日為客戶買入公司X股份時，發出錯誤的交易指示。他在系統內誤把223.2萬股輸入為23.2萬股，導致在執行客戶的交易指示時少買200萬股股份。同日收市後，鄭獲提醒有關交易執行錯誤，但卻在4日後才向高盛管理層及合規部匯報此事。

證監會發現，鄭仲昇在試圖透過以下方式糾正交易執行錯誤時，曾以不誠實的手法將之隱瞞：安排利便交易以買入尚欠的200萬股股份，藉以滿足客戶的交易指示；向參與執行利便交易的高盛同事作出失實陳述，聲稱他已就有關交易取得客戶的同意，但事實卻非如此；及向客戶的帳戶記入原有交易的較低價格，而非利便交易的較高價格，令高盛更難偵測到有關錯誤。