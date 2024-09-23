高盛前交易員遭證監處罰 不誠實手法隱瞞「肥手指」交易

證監會公布，禁止高盛(亞洲)前交易員鄭仲昇重投業界6個月，由本月20日起至明年3月19日止。
223.2萬股輸入為23.2萬股
證監會指，經調查後採取上述紀律行動。調查發現，鄭仲昇於2020年8月24日為客戶買入公司X股份時，發出錯誤的交易指示。他在系統內誤把223.2萬股輸入為23.2萬股，導致在執行客戶的交易指示時少買200萬股股份。同日收市後，鄭獲提醒有關交易執行錯誤，但卻在4日後才向高盛管理層及合規部匯報此事。
證監會發現，鄭仲昇在試圖透過以下方式糾正交易執行錯誤時，曾以不誠實的手法將之隱瞞：安排利便交易以買入尚欠的200萬股股份，藉以滿足客戶的交易指示；向參與執行利便交易的高盛同事作出失實陳述，聲稱他已就有關交易取得客戶的同意，但事實卻非如此；及向客戶的帳戶記入原有交易的較低價格，而非利便交易的較高價格，令高盛更難偵測到有關錯誤。
禁重投業界6個月
證監會認為鄭仲昇的行為違反了《操守準則》，而他並非獲發牌的適當人選。證監會在決定上述處分時，已考慮到所有相關情況，包括：鄭的失當行為是不誠實的；鄭沒有藉由其失當行為來獲取任何個人金錢利益，亦無導致任何客戶損失；鄭承認自己的失當行為，並自行向證監會匯報有關事件；鄭就自己的行為表示悔意；及鄭過往並無遭受紀律處分的紀錄。