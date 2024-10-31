高盛看3000美元 三大力量齊齊搶 黃金升穿2800關

紐約期金氣勢如虹，昨日一度升穿2,800美元關，最高見2,801美元。截至晚上11時，紐約期金在2,800關下徘徊。事實上，年初至今，金價已經從2,049美元上升達36%，是其中一種大勝的投資產品；展望未來，高盛認為即使投機盤稍後有所減退，明年底黃金仍可升見3,000美元。

世界黃金協會(WGC)昨日發表報告，全球黃金總需求在第三季按年升5%，達到1,313噸，總值也首次突破1,000億美元。

黃金Q3需求升3%

世界黃金協會首席策略師John Reade指，黃金買盤跟往年集中新興市場買家不同，西方買家顯著增加；而場外交易重要性也日增。他相信，在市場愈來愈關注美國國債問題下，黃金會繼續成為投資者的選擇。數據顯示，美國2024年度聯邦財政赤字超過1.8萬億美元，按年增加8%，是除新冠疫情時期外歷史第三高水平。