高盛看3000美元 三大力量齊齊搶 黃金升穿2800關

紐約期金氣勢如虹，昨日一度升穿2,800美元關，最高見2,801美元。截至晚上11時，紐約期金在2,800關下徘徊。事實上，年初至今，金價已經從2,049美元上升達36%，是其中一種大勝的投資產品；展望未來，高盛認為即使投機盤稍後有所減退，明年底黃金仍可升見3,000美元。
世界黃金協會(WGC)昨日發表報告，全球黃金總需求在第三季按年升5%，達到1,313噸，總值也首次突破1,000億美元。
黃金Q3需求升3%
世界黃金協會首席策略師John Reade指，黃金買盤跟往年集中新興市場買家不同，西方買家顯著增加；而場外交易重要性也日增。他相信，在市場愈來愈關注美國國債問題下，黃金會繼續成為投資者的選擇。數據顯示，美國2024年度聯邦財政赤字超過1.8萬億美元，按年增加8%，是除新冠疫情時期外歷史第三高水平。
高盛分析3類黃金買家 料仍看俏
高盛從三大購買力來源，分析金價的走向。買家主要因為：
1) 金融和貨幣機構的恐慌。高盛指，過去利率高、金價低的關係已改變，自俄羅斯入侵烏克蘭其後更被制裁，倫敦場外黃金的需求已經上升了5倍；加上對美國國債攀升憂慮等，高盛料到明年底，此因素可以再推高金價9%。
2) 投資者興趣：由於黃金ETF以實金支撐，在預計聯儲局明年減息至3.25至3.5厘之間下，此因素料可以再推高金價7%。
3) 避險資金：美國大選的不明朗因素和投機買盤，在最近推高了金價，但高盛預計隨著不明朗退卻，此因素明年會壓低金價6%。綜合而言，黃金仍可有一成上升。
多隻金股跑贏大市
事實上，不但金價，金股也表現亮眼。靈寶黃金(3330)發盈喜，昨日升19%，年初至今升幅更達136%；招金(1818)年初至今升44%；紫金(2899)升34%；皆跑贏恒指。