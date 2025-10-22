高盛睇好中國股市醞釀「慢牛」　精選25隻中概股推薦買入

國際投行高盛(Goldman Sachs)發表最新報告，指中國股市正在醞釀「慢牛」(A slow bull market is in the making)。該行預計，中國股市的關鍵指數到2027年底，將有約30%的上漲空間，並建議投資者應將策略從「逢高減倉」轉向「逢低買入」。

「4大因素」料2027年底升30%

高盛分析師在報告中提到，支持其看好中國股市持久牛市的理由主要有4點，包括首先需求端刺激與即將出台的「十五五」規劃相結合，將有助於經濟增長再平衡和緩解內部風險；其次為人工智能(AI)正重塑盈利格局，有關資本支出對利潤的提振正在逐步兌現；其三為中國股票相對全球股市仍存在深度折價，未來潛在的中國資產再配置資金規模可達數萬億美元；其四為強勁的資金流動，得益於全球投資者的多元化需求以及持續的低配中國資產。