財經
2025-10-22 18:10:00

高盛睇好中國股市醞釀「慢牛」　精選25隻中概股推薦買入

高盛表示，中國股市正在醞釀「慢牛」，預測到2027年底中國主要指數將上升約30%。(資料圖片)

國際投行高盛(Goldman Sachs)發表最新報告，指中國股市正在醞釀「慢牛」(A slow bull market is in the making)。該行預計，中國股市的關鍵指數到2027年底，將有約30%的上漲空間，並建議投資者應將策略從「逢高減倉」轉向「逢低買入」。

高盛表示，「四大因素」看好中國股市持久牛市。(資料圖片)

「4大因素」料2027年底升30%

高盛分析師在報告中提到，支持其看好中國股市持久牛市的理由主要有4點，包括首先需求端刺激與即將出台的「十五五」規劃相結合，將有助於經濟增長再平衡和緩解內部風險；其次為人工智能(AI)正重塑盈利格局，有關資本支出對利潤的提振正在逐步兌現；其三為中國股票相對全球股市仍存在深度折價，未來潛在的中國資產再配置資金規模可達數萬億美元；其四為強勁的資金流動，得益於全球投資者的多元化需求以及持續的低配中國資產。

薦買25中資股  阿里寧王上榜

另外，高盛列出了25隻給予「買入」評級的中資股名單，並指不僅具備全球競爭實力，亦能把握海外商機，相關企業平均有34%收入來自海外市場，且年初至今收入累計增長接近四成。該25隻給予「買入」評級的中資股名單如下：

阿里巴巴(9988)、寧德時代(3750)、拼多多(PDD.US)、小米集團(1810)、比亞迪(1211)、美的(300)、快手(1024)、攜程(9961)、百濟神州(6160)、海螺水泥(914)、濰柴動力(2338)、順豐控股(6936)、三花智控(2050)、中際旭創(300308.SZ)、邁瑞醫療(300760.SZ)、國電南瑞(600406.SH)、XD瀾起科(688008.SH)、寶鋼股份(600019.SH)、隆基綠能(601012.SH)、領益智造(002600.SZ)、聯影醫療(688271.SH)、國軒高科(002074.SZ)、新產業(300832.SZ)、甘李藥業(603087.SH)、恩捷股份(002812.SZ)。

