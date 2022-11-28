高盛稱內地明年次季前結束清零政策機會大 或會無序地提前退場

高盛料內地明年第二季前結束清零政策，亦有可能無序地提前退場。（網上圖片）

高盛估計，中國內地可能會在明年4月前結束清零政策，較先前預期提前，甚至有一些機會是「無序地」（disorderly）提前退場。

本周末，內地政府緊縮防疫封控措施，令部份地方出現抗議活動。高盛首席中國經濟學家閃輝（Hui Shan）在27日晚間發表報告中表示，預料內地在明年第2季之前重新開放的機會率為30%，「中央政府可能很快必須在更多封鎖與更多新冠疫情爆發之間做選擇」。當地政府一直難以在控制疫情擴散，同時遵守強制要有更目標性的近期措施之間「迅速取得平衡」。

高盛：明年第 2 季前重新開放的機會率為 30%

報告指出，中國內地經濟已受到新冠疫情下的清零政策影響，封控政策限制了市民的行動與商業活動，衝擊經濟增長。在上海、北京等主要城市，周末期間已出現相關抗議活動。

其他金融機構的經濟分析師都提到，內地市民對新冠清零政策「日益不滿」，使當局面臨壓力。德國商銀經濟學家在28日的報告中表示：「當前情勢凸顯出中國在面對維持新冠清零，同時試圖實施較不嚴苛措施之間面臨挑戰。」

閃輝在報告中說，雖然內地有機會提前重新開放，但高盛仍預估明年第2季退出新冠清零政策是可能性最高的，機率達60%左右。高盛認為疫情對內地第4季經濟增長構成下行風險，預測內地今年國內經濟生產總值（GDP）增長率為3%。