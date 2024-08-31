高盛被指擬裁逾1300人 佔員工總數3至4%

《華爾街日報》引述消息指，作為年度審查流程的一部分，跨國投資銀行高盛（Goldman Sachs）計劃裁員1,300多位員工。《路透社》也引述知情人士的話報導，高盛計畫裁員數百名績效不佳的員工。

《路透社》報道稱，這家跨國投資銀行、證券和投資管理公司，在因新冠肺炎大流行暫停兩年後，於2022年恢復了與績效考核相關的年度審查流程。

全球員工人數為4萬4300人

高盛發言人在一份給《路透社》的聲明中表示：「我們的年度人才評估是正常、標準的流程，與往年慣例相比並無不同，且預計2024年底高盛的員工人數將超過前一年」。截至6月30日的季度，該投資銀行的全球員工人數為4萬4300人。

報道指，這項年度審查流程在2023年導致1至5%的員工失業。多年來，高盛的「策略資源評估」（SRA）的人員削減幅度根據市場狀況及其財務前景而調整。據悉，其他主要銀行，包括摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）和花旗集團（Citigroup Inc.），也有類似措施來剔除表現不佳的員工。