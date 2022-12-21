高盛預測日本央行下一步將取消負利率政策

《彭博社》報道，投資銀行高盛預計，日本央行意外地擴大日本國債目標息率區間間後，下一步可能會取消負利率。高盛的日本經濟師Naohiko Baba在報告中指出，「日本央行更強調要改善日本國債市場的功能，顯示當局廢除負利率政策的可能性增加。」

報告續稱，有關改動將加強日本央行對孳息曲線控制（Yield Curve Control）的持久度，類近周二的政策調整。

日本央行周一意外放寬10年期日本國債目標息率區間，變相容許債息由0.25厘最多升至約0.5厘，引發日圓匯價大幅走強。日圓周三匯價回穩，最新報132.068兌1美元，每百日圓最新兌5.9港元。日本國債債息則繼續向上，日本10年期國債孳息率最新升至0.467厘，較日本央行議息前升0.227厘；日本2年期國債孳息率也自2015年首度重錄正數，至0.01厘。

不過高盛認為，負利率是日本貨幣政策的核心，如果不實現日本央行的通脹目標，就很難取消負利率，但考慮到負利率給金融機構帶來的負擔，以及如何讓日本負利率不受全球長期收益率趨勢的影響，終止負利率可能被視為下一步可取的步驟。

據彭博數據顯示，全球負利率國債規模一度達15萬億美元以上，但隨各國過度寬鬆貨幣引發高通脹後，各地調頭加息，連帶負利率國債規模至今已縮水至1萬億美元左右，而日本短年期國債是全球少數維持負利率的基準國債。