高盛預測 今年吸近9千億 北水增港股定價力

港股二萬二陷悶局之際，市場憧憬北水今年加碼南下！高盛發表報告，將今年港股通淨吸資額的預測大幅上調，由750億美元，大升近五成至1,100億美元(約8,850億港元)，當中至少一半為機構投資者，並相信港股與北水的關聯度會愈來愈高，北水對港股的定價能力亦會愈來愈大。
高盛指，將今年北水淨流入預測上調主要考慮到在潛在脫鈎風險下，投資者或會加速跨境資產配置；人民幣貶值預期下的對沖需求；H股估值、盈利增長及股息率較吸引；以及多元化投資需求。
人工智能及高息股成搶手貨
該行又指，今年至今南下資金已淨流入780億美元，相當於去年全年的75%。當中，人工智能(AI)及高息股板塊吸資最多，今年分別淨吸資290億美元及220億美元，即兩板塊佔今年吸資額65.4%；另外，阿里巴巴(9988)、騰訊控股(700)及中國移動(941)南向資金淨吸資額最高，高盛指，反映股東回報及股份的稀缺價值，為北水買貨的主要考慮因素。
高盛去年9月亦曾將2024年全年北水吸資額預測大升九成，至850億美元，及後港股一度大升約6千點，而最終港股通全年的淨吸資額高逾千億美元。而按聯交所數據，今年首季滬深港股通的買額高達33.5萬億元，佔港股整體成交額的23%，反映對港股佔高比重的影響力。至於港通股昨單日淨買額20.3億元，本月累計淨吸資1,675億元。
恒指連續4日在二萬二爭持
大市方面，恒指昨連續4個交易日持續在二萬二大關徘徊，恒生指數昨收市報21,971點，反覆失8點，主板成交額1,690億元，為約3個月以來最低。藍籌股方面，比亞迪(1211)公布季績後捱沽，昨大挫近4%，同系的比亞迪電子(285)亦瀉8.5%，為表現最差藍籌；表現最好藍籌為國藥控股(1099)，全日大升4.9%，京東集團(9618)亦漲2.2%。