高盛預測 今年吸近9千億 北水增港股定價力

港股二萬二陷悶局之際，市場憧憬北水今年加碼南下！高盛發表報告，將今年港股通淨吸資額的預測大幅上調，由750億美元，大升近五成至1,100億美元(約8,850億港元)，當中至少一半為機構投資者，並相信港股與北水的關聯度會愈來愈高，北水對港股的定價能力亦會愈來愈大。

高盛指，將今年北水淨流入預測上調主要考慮到在潛在脫鈎風險下，投資者或會加速跨境資產配置；人民幣貶值預期下的對沖需求；H股估值、盈利增長及股息率較吸引；以及多元化投資需求。