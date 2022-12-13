高盛：中國復常可提振香港經濟7.6%

中國內地復常將惠及亞洲區內經濟。高盛發表報告指出，隨着內地取消防疫限制並重啟經濟，推高對進口和海外旅遊的需求，香港、泰國和新加坡可能成為最大受惠者，其中對香港本地生產總值（GDP）的提振作用，或達到7.6%，是區內最大受惠者，又估計泰國、新加坡及馬來西亞的經濟生產總值可因而增加分別2.9%、1.2%及0.7%。

高盛的經濟學家在報告中指出，上述估計的前提是中國這一輪重新開放會使內地需求增加5個百分點，並將國際旅行提升至2019年的水平。報告指出，香港旅遊支出的增加可能相當於其經濟的6%，泰國的影響估計為3%。經濟學家表示，邊境關閉3年，若內地市民有巨大的旅行需求被釋放，影響可能會更大。報告認為，中國經濟重開對旅遊支出的帶動，會較對商品進口的影響更強勁。

泰國同受惠 經濟可望增加3%

內地近期逐步放寬防疫措施，高盛相信，中國已放棄清零政策，轉為在控制下重新開放逐步復常，即不再以壓低新冠確診數字作目標，改為管理醫療系統的負荷能力。報告提到，隨着中國解除疫情封控限制，內地旅客恢復出境旅遊，勢必對亞洲區內經濟帶來最大的利好。

高盛表示，內地現時對旅遊服務的進口需求遠低於疫情前，當這方面能夠全面復常，可對亞洲區內許多經濟體帶來顯著經濟增長。報告分析，由於入境人數相比中國人口只佔小部分，放鬆入境限制對病毒擴散的風險不是很大，而且3年以來的清零政策已打擊中國在吸引外資及合作夥伴的能力，認為中國放寬邊境防控可能在相對快的時間內發生。

報告同時預期，若果中國對旅遊服務的進口能回到2019年水平，香港及泰國將最為受惠，對兩地經齊的帶動分別有6%及3%。由於內地人的旅遊需求於過去3年受到遏抑，這方面反彈帶來的效應可能更加大。