高CP值自願醫保加入家庭概念元素 富衛「醫家保」添加「子女之家添守護選項」 避繁就簡 一份保單 兩代保障

真心話唔怕講！「年輕父母忙返工兼忙湊仔，點樣買醫保可以有效率啲？核保繁複、手續慢又麻煩！」關心子女醫療保障，家長永遠心急。為自己設置保障網之餘，當然會為家中摰愛的下一代費心，才能在成長中做好準備，應對不同狀況。FWD富衛香港(簡稱：富衛)體貼大眾需要，推出創新「醫家保醫療計劃」(簡稱：「醫家保」)，除為受保人提供保障外，亦注入家庭概念元素，讓保單持有人於選購「醫家保」同時添加「子女之家添守護選項」(自選保障) 1 ，即可為子女增添保障至其實際年齡19歲，毋須為子女進行任何健康核保，變相轉化成兩代保障 2 ，受保子女數目亦不設上限。在指定等候期後，每名受保子女可就首次確認診斷患上的因指定傷病所衍生的合資格費用獲得最多80萬港元終身保障限額，而於受保子女年屆指定年齡時，保單持有人可在毋須健康證明的情況下，為子女投保指定醫保計劃，為家庭醫療開支未雨綢繆。

「醫家保」採用「每保單年度每傷病」賠償機制 更頻繁地重設保障及賠償限額

買自願醫保，最緊要保障明確清晰。「醫家保」提供全面而明確的醫療保障，保證續保至受保人100歲(實際年齡)為止。此計劃為一系列住院及手術費用提供環球3全數保障4，兼不設分項賠償限額，受保人無論身處香港或海外3，面對突如其來的意外時，減低醫療開支的壓力，讓受保人就合資格費用及/或其他合理及慣常的費用，獲每保單年度每傷病5高達55萬港元的賠償；更可就訂明非手術癌症治療、腎臟透析及器官或骨髓移植享有額外保障，每保單年度每傷病5同樣高達55萬港元，保障較為全面。

一般醫保大多為每保單年度或每傷病5設賠償上限，若果受保人因同一傷病，而需於不同保單年度接受治療；或在同一個保單年度因多於一個傷病而須接受治療，往往會擔心在該保單年度內耗盡保障限額，屆時會大失預算。在FWD「醫家保」的「每保單年度每傷病5」賠償機制下，計劃下個別保障項目的限額及55萬港元每傷病5每保單年度保障總額，將就每個傷病5及於每保單年度重新計算，此舉真心為各位解決醫療開支上的擔憂。

舉例#，陳先生自2024年4月1日受保於「醫家保」，於投保時並無個別不保項目。於2025年6月(第2個保單年度)起，他的健康開始轉壞，先是確診結腸癌，於2025年6月1日住院並持續接受化療至同年7月出院，該治療費用在「醫家保」下最高可獲合共110萬港元保障(包括55萬港元每傷病5每保單年度保障總額 + 55萬港元訂明非手術癌症治療、腎臟透析及器官或骨髓移植的額外保障)。然而陳先生同年9月因前十字韌帶受傷做手術兼住院1個月，由於其為不同傷病，每傷病5每保單年度保障總額會被重設，該治療費用可獲高達55萬港元保障。然而他在2026年3月15日因結腸癌復發住院及持續接受化療及電療至5月，由於此次合資格治療費用同因結腸癌於同一保單年度所招致，但今次住院於2025年初發癌症的出院日期超過90日後發生，所以每傷病5每保單年度保障總額以及訂明非手術癌症治療、腎臟透析及器官或骨髓移植的額外保障之每保單年度每傷病5最高保障限額可獲重新計算，是次亦獲得合共110萬港元的保障總額。