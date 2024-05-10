高CP值自願醫保加入家庭概念元素 富衛「醫家保」添加「子女之家添守護選項」 避繁就簡 一份保單 兩代保障

真心話唔怕講！「年輕父母忙返工兼忙湊仔，點樣買醫保可以有效率啲？核保繁複、手續慢又麻煩！」關心子女醫療保障，家長永遠心急。為自己設置保障網之餘，當然會為家中摰愛的下一代費心，才能在成長中做好準備，應對不同狀況。FWD富衛香港(簡稱：富衛)體貼大眾需要，推出創新「醫家保醫療計劃」(簡稱：「醫家保」)，除為受保人提供保障外，亦注入家庭概念元素，讓保單持有人於選購「醫家保」同時添加「子女之家添守護選項」(自選保障) 1，即可為子女增添保障至其實際年齡19歲，毋須為子女進行任何健康核保，變相轉化成兩代保障2，受保子女數目亦不設上限。在指定等候期後，每名受保子女可就首次確認診斷患上的因指定傷病所衍生的合資格費用獲得最多80萬港元終身保障限額，而於受保子女年屆指定年齡時，保單持有人可在毋須健康證明的情況下，為子女投保指定醫保計劃，為家庭醫療開支未雨綢繆。
「醫家保」採用「每保單年度每傷病」賠償機制 更頻繁地重設保障及賠償限額
買自願醫保，最緊要保障明確清晰。「醫家保」提供全面而明確的醫療保障，保證續保至受保人100歲(實際年齡)為止。此計劃為一系列住院及手術費用提供環球3全數保障4，兼不設分項賠償限額，受保人無論身處香港或海外3，面對突如其來的意外時，減低醫療開支的壓力，讓受保人就合資格費用及/或其他合理及慣常的費用，獲每保單年度每傷病5高達55萬港元的賠償；更可就訂明非手術癌症治療、腎臟透析及器官或骨髓移植享有額外保障，每保單年度每傷病5同樣高達55萬港元，保障較為全面。
一般醫保大多為每保單年度或每傷病5設賠償上限，若果受保人因同一傷病，而需於不同保單年度接受治療；或在同一個保單年度因多於一個傷病而須接受治療，往往會擔心在該保單年度內耗盡保障限額，屆時會大失預算。在FWD「醫家保」的「每保單年度每傷病5」賠償機制下，計劃下個別保障項目的限額及55萬港元每傷病5每保單年度保障總額，將就每個傷病5及於每保單年度重新計算，此舉真心為各位解決醫療開支上的擔憂。
舉例#，陳先生自2024年4月1日受保於「醫家保」，於投保時並無個別不保項目。於2025年6月(第2個保單年度)起，他的健康開始轉壞，先是確診結腸癌，於2025年6月1日住院並持續接受化療至同年7月出院，該治療費用在「醫家保」下最高可獲合共110萬港元保障(包括55萬港元每傷病5每保單年度保障總額 + 55萬港元訂明非手術癌症治療、腎臟透析及器官或骨髓移植的額外保障)。然而陳先生同年9月因前十字韌帶受傷做手術兼住院1個月，由於其為不同傷病，每傷病5每保單年度保障總額會被重設，該治療費用可獲高達55萬港元保障。然而他在2026年3月15日因結腸癌復發住院及持續接受化療及電療至5月，由於此次合資格治療費用同因結腸癌於同一保單年度所招致，但今次住院於2025年初發癌症的出院日期超過90日後發生，所以每傷病5每保單年度保障總額以及訂明非手術癌症治療、腎臟透析及器官或骨髓移植的額外保障之每保單年度每傷病5最高保障限額可獲重新計算，是次亦獲得合共110萬港元的保障總額。
計劃懷孕女性所需 首創妊娠併發症6相關的現金保障7,8
於懷孕期間提供明確保障非常重要，各位準媽媽可以專心養胎，事關「醫家保」就妊娠併發症6所招致的合資格費用提供全數保障4，包括在孕期或分娩時不幸出現異位妊娠、先兆子癇、流產/醫療需要之人工流產、胎兒夭折、因產後出血切除子宮、羊水栓塞等。此外，若因妊娠併發症6而招致應付賠償，受保人純粹及直接因懷孕相關併發症而 於香港入住深切治療部或身故, 將可就於香港入住深切治療部的現金保障7及身故保障8(分別為6,000港元及20,000港元)獲得雙倍賠償，凡此皆為FWD明白客戶所需。
推動健康生活 「醫家保」享高達30%個人及額外無索償保費折扣10獎勵
FWD「醫家保」還設有無索償保費折扣10，推動每位家庭長員保持強健體魄。若在緊接保單續保前，連續2個保單年度或以上沒有就計劃索償，將可在下次續保的保費提供10%折扣；倘連續5個保單年度或以上未作出任何索償，更可享高達15%折扣優惠。
同步為家中摯愛投保（以您作為保單持有人持有同一家庭的所有合資格的保單） ，而他們的保單在緊接續保前連續2個或以上保單年度沒有索償，下次續保保費更可獲高達15%的額外無索償保費折扣，個人及額外無索償保費折扣最高可達30%。(註：個人及額外無索償保費折扣不適用於子女之家添守護選項1之保費。)
「子女之家添守護選項」1 受保子女的數目不設上限
每名受保子女終身保障限額高達80萬港元 0歲都保
擔起家庭重任，時間就是金錢，搵食搏殺最緊要！如果唔係放假閒暇，一個星期天處理醫保，時間唔夠之餘，大家都未必提得起勁。FWD明白有意組織家庭的年輕人，或是計劃新婚家庭，自身與未來子女健康都是首要關注的重要事。因此為「醫家保」客戶推出獨家自選保障，讓保單持有人在投保「醫家保」時添加「子女之家添守護選項」1，而受保人現有及/或未來出生的子女在其提名獲批核後，能夠在毋須進行健康核保的情況下，於等候期後享有指定保障及權利直至受保子女實際年齡滿19歲為止，而且0歲(出生後15天)都保，兼受保子女數目不設上限，能夠為家庭節省時間、金錢之餘，同時達成「一份保單，兩代都保」2的效果。
「子女之家添守護選項」1下的子女守護保障涵蓋62種指定危疾及13種指定兒童特別疾病，若受保子女於等候期後不幸首次確診患上受保危疾或兒童特別疾病，所衍生的相關合資格費用及/或費用將可獲實報實銷賠償，每名受保子女的終身保障限額高達80萬港元1，協助子女得到及時的治療與支援。而在「子女之家添守護選項」1生效5個保單年度後，更為受保子女提供兒童發展保障，賠償因兒童發展評估、訓練治療或健康檢查的費用，相關費用將於每連續5個保單年度獲賠償乙次，上限為1,000港元11，鼓勵受保子女健康發展。
再者，當此自選保障連續生效最少2個保單年度後，當每名受保子女實際年齡屆滿5、10、15或18歲時，保單持有人可行使一次性權利，為受保子女投保指定醫療保障計劃而毋須提供健康證明9，讓子女在不同成長階段得到適切照顧。
連續兩年獲10Life「年度健康保險公司」大獎
FWD照顧香港人需要，提供合理明確的保障產品，深受市場歡迎。難怪早前於10Life的「5星保險大奬2024」12中，FWD成為全港唯一一間保險公司連續兩年奪得「年度健康保險公司」大獎，更有6款包括自願醫保及危疾保險，囊括全港最多、共18項五星評級13。獲得業界高度肯定，引證富衛健康保險產品的領導地位及實力。
「醫家保醫療計劃」的認可產品編號為F00072，而富衛的自願醫保產品提供者註冊編號為00036。詳情請點擊參閱 「醫家保醫療計劃」產品網站。按此了解「醫家保醫療計劃」及「子女之家添守護選項」1（自選保障）的產品小冊子及更多保障範圍。
上述產品由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（「富衛」）承保。上述產品資料不包括保單的完整條款及受相關計劃之條款及細則約束，有關上述產品特點、保障權益及完整之條款、不保事項及主要產品風險詳情，請參閱富衛網站、相關產品小冊子及保單條款。資料由富衛贊助及提供。
#索償個案是以FWD真實客戶的索償個案作例子 ，僅作參考之用。實際醫療費用將一定程度上取決於醫生就患者身體情況的建議及決定，而指定計劃受其保單內的所有相關條款及細則規限。每個個案之賠償均有不同，索償率有機會少於100%，富衛人壽將因應不同個案批核索償再作決定。
1子女之家添守護選項為保單持有人於投保時選擇的自選保障，並不屬於自願醫保認可產品 - 醫家保醫療計劃的一部分（認可產品編號：F00072）。於子女之家添守護選項下已支付的任何保障金額將不被計入醫家保醫療計劃下任何適用的保障限額，並且不會影響醫家保醫療計劃的受保人可獲得的保障及/或無索償保費折扣的資格。您為子女之家添守護選項已繳付的保費（如有）並不符合申領稅務扣減及享有個人及額外無索償保費折扣的資格。有關子女之家添守護選項的詳情，請參閱子女之家添守護選項（自選保障）的宣傳單張。
2除為醫家保醫療計劃之受保人提供保障外，若保單持有人申請子女之家添守護選項，醫家保醫療計劃之受保人現有及／或未來的每名子女將可在其提名獲批核後享有子女之家添守護選項下的保障及／或權利，受限於相應等候期、賠償限額（如適用）及條款及細則。
3就精神科治療、於香港入住深切治療部的現金保障及因妊娠併發症而於香港入住深切治療部的現金保障所招致的合資格費用只會就於香港的住院作出賠償。請參閱醫家保醫療計劃（認可產品編號：F00072）的條款及保障第六部分第3(l)節及補充文件‒其他保障第8及9節了解詳情。
4全數保障是指不設分項賠償限額，並為合資格費用及其他費用的實際金額，受每傷病每保單年度保障總額所規限。全數保障只適用於指定保障項目。
5a 就同一傷病的每次住院或每宗日間手術，其適用的保障限額及/或每傷病每保單年度保障總額將會重新計算，前提是該住院或日間手術並不是在同一傷病之前一次住院或接受日間手術的最後日期（於醫家保醫療計劃保單條款之補充文件 - 賠償限制及計算中定義）起計連續90日期間發生。
b. 當受保人因多於1個傷病住院或接受任何日間手術時，在同一次住院或同一宗日間手術所涉及的所有不同的傷病將會受限於1個適用的保障限額及/或每傷病每保單年度保障總額。
有關詳情，請參閱醫家保醫療計劃保單條款之補充文件 - 賠償限制及計算中第一部分第1節。
6於2024年3月4日由富衛與本港自願醫保市場之主要保險公司所作出的比較，按每個保障項目以「每保單年度每傷病」提供賠償、於指定醫療服務提供者進行指定日間手術之現金保障、大型及複雜手術的現金保障、於香港入住深切治療部的現金保障、因妊娠併發症而於香港入住深切治療部的現金保障及妊娠併發症之身故保障為富衛於自願醫保市場首創。本保障將賠償受保人在懷孕產前階段或分娩期間，出現以下懷孕相關併發症因而在住院期間或在為日症病人提供醫療服務的設備下接受由外科醫生進行的手術，就保障表內I.基本保障中的保障項目(a)至(i)所招致的合資格費用。
(a)異位妊娠；(b)葡萄胎妊娠；(c)播散性血管內之凝血機制障礙；(d)先兆子癇；(e)流產；(f)先兆流產；(g)醫療需要之人工流產；(h)胎兒夭折；(i)因產後出血切除子宮；(j)子癇；(k)羊水栓塞；或(l)妊娠肺栓塞。本保障只賠償於保單生效日起計最少十二（12）個月後被確診的妊娠併發症。
7若受保人於香港的醫院住院，並於該住院期間純粹及直接因懷孕相關併發症而連續三（3）日或以上入住深切治療部，而該住院期間所招致的合資格費用按醫家保醫療計劃保單條款之補充文件 ‒ 升級保障第一部分第(H)節可獲賠償，本保障將可獲賠償。
8若受保人純粹及直接因懷孕相關併發症身故而其招致的合資格費用按醫家保醫療計劃保單條款之補充文件 ‒ 升級保障第一部分第(H)節下可獲賠償，本保障將可獲賠償。
9此選項僅適用於子女之家添守護選項自子女之家添守護選項生效日起連續生效最少2個保單年度。保單權益人可行使一次性的權利為每名受保子女投保一份指定醫療保障計劃而毋須提供受保子女的健康證明。該要求須在受保子女年齡屆滿5、10、15或18歲當日或緊隨的續保日前31日內提出。按附加於醫家保醫療計劃之保單條款的子女之家添守護選項之條款及細則第六(A)部分所述的子女守護保障已支付或應支付合資格費用的任何指定傷病可於指定醫療保障計劃下受保障。為免存疑，在行使一次性權利後投保的指定醫療保障計劃下，富衛不會為子女守護保障等候期內或之前發生的任何不適、疾病或受傷作出賠償。相關條款及細則，包括但不限於申請時富衛現行的規則和規定，將由富衛全權酌情不時訂定。有關詳情，請參閱附加於醫家保醫療計劃之保單條款的子女之家添守護選項之條款及細則第六(C)部分。
10個人及額外無索償保費折扣不適用於子女之家添守護選項之保費。
11 若子女之家添守護選項自子女之家添守護選項生效日起連續生效滿5個保單年度，及受保子女若於緊接此5年期間的下一個保單年度進行任何兒童發展活動，本保障將每連續5個保單年度支付1次，直至該受保子女實際年齡滿19歲。任何未使用的保障會被取消，以及不能被轉移或退還現金。「兒童發展活動」指以下任何一項活動：(a) 兒童發展評估；(b) 訓練治療；或(c) 健康檢查。請參閱相關條款及細則。
1210Life透過保險公司的公開資料，計算預計平均保障率及作出評分，詳情請參閱10Life網站。資料只是富衛就10Life網站的資料及對其之理解而作出的陳述，富衛並不承擔任何錯誤或遺漏之責任。資料截至2024年1月15日。
13榮獲5星評級的產品包括倍衛您醫療計劃、尊衛您（寰譽版）醫療計劃、至．衛一醫療計劃（優等及標準優越版）、危疾緻尚保系列及危疾應援保/危疾應援保（升級版）。倍衛您醫療計劃（認可產品編號為F00069）、尊衛您醫療計劃（認可產品編號為F00045）、尊衛您（寰譽版）醫療計劃（認可產品編號為F00070）、至．衛一醫療計劃（優等及標準優越版）（認可產品編號為F00067），均為自願醫保靈活計劃，由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（自願醫保的產品提供者註冊編號：00036）承保。上述資料僅供香港地區觀眾參考，並不能詮釋為在香港境外出售、游說購買或提供富衛的保險產品。
讀者不應將本文章內容視作醫學或保險建議。讀者應根據自己包含在本文章之任何產品或服務的需要，尋求適當之專業意見。上述資料由富衛人壽保險（百慕達）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）（「富衛」）提供，不應被視為提供或銷售招攬產品或服務，並不屬及不應被視作為專業保險建議。富衛及其聯繫公司或各自的董事或僱員並不就資料的準確性、完整性或是適合任何特定用途，作出任何明示或默示的說明、陳述或保證。不同保險公司的產品可能存在差異，投保前須了解清楚、分析和比較從而找出合適的保險產品。
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