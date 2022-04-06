鬆綁政策力度仍不足 大行料內房未脫困

內地多個城市相繼放寬樓市政策，取消限購、限售令，野村發表報告指，隨著福州、衢州、秦皇島相繼放寬內房政策，放鬆措施符合該行預期，確認內地地方政府努力應對實物房地產市場，雖然內地新冠肺炎疫情爆發，部分城市進行嚴格社交距離措施，仍預計市場對內房股的投資情緒可恢復，因進一步放寬政策預期升溫，並指2021年度業績疲弱因素已反映在股價，當前「移除式」政策，力度或未必能令相對落後的二級和低線城市開發商的銷售迎來快速轉折。

不過，該行看好華潤置地(1109)，予「買入」評級及目標價53.4元，但將寶龍地產(1238)剔出行業首選股，評級為「買入」，目標價7.7元。

大和看好龍湖潤地旭輝

另外，大和則認為內房股仍未走出困境，僅睇好三內房股，包括龍湖集團(960)、潤地及旭輝(884)，予「買入」評級，目標價分別為54.5元、43.2元及7.2元。大和稱，內地3月銷售按月升38%，但因農曆年因素，按年計仍跌51%，主要是買家心態仍持觀望態度。上月多個城市推出放寬買樓政策，最新是福州，相信續有更多城市推鬆綁樓市措施，第二季樓市氣氛料好轉，目前等待更多例證以支持下半年樓市需求復甦。雖然信貸與政策收緊最差情況已過去，但仍未走出困境，故予內房行業「中性」評級，看好財務力較強內房。

佳兆業與央企訂戰略合作

另外，正停牌的佳兆業(1638)指，與招商局蛇口及中國長城資產管理訂立戰略合作協議，合作將會包括但不限於一般原則項下的合營安排，以及資產收購，即在相同條件下，只要不違反相關法律和法規，協議訂約各方應優選彼此作為首選項目合作夥伴。除物業開發外，協議訂約方須商討並加強彼等於大灣區的文化旅遊、客輪及其他業務方面合作。

佳兆業認為，訂立協議有助緩解短期流動資金困難，將會設立特別工作小組負責執行協議項下擬進行的戰略合作。

招商局蛇口於深圳證券交易所上市，為招商局集團旗下城市綜合開發運營板塊的旗艦企業。中國長城為內地財政部、全國社會保障基金理事會和中國人壽(2628)共同成立，致力不良資產收購及管理、資產管理等綜合金融服務。