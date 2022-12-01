鮑威爾放鴿推高主要貨幣匯價 日圓升至3個月高位

美國聯儲局主席鮑威爾表示最快12月減慢加息，美元兌主要貨幣匯價普遍回落，日圓匯率升至3個月高點。

美國長債息率在鮑威爾發言後跌至近2個月低位的3.6厘，對美國債息敏感的日圓匯率隨即上升，亞洲早段，日圓兌美元匯價升0.48%，報137.39兌1美元，是自8月26日以來首次升至137.27日圓。最新繼續造好，報136.463兌1美元。

總計全個11月，日圓兌美元上升7.15%。由於投資者為美國聯儲局貨幣轉向做準備，美元兌日圓當月成為 14 年來表現最差的1個月。