鮑威爾放鴿推高主要貨幣匯價 日圓升至3個月高位

美國聯儲局主席鮑威爾表示最快12月減慢加息，美元兌主要貨幣匯價普遍回落，日圓匯率升至3個月高點。
美國長債息率在鮑威爾發言後跌至近2個月低位的3.6厘，對美國債息敏感的日圓匯率隨即上升，亞洲早段，日圓兌美元匯價升0.48%，報137.39兌1美元，是自8月26日以來首次升至137.27日圓。最新繼續造好，報136.463兌1美元。
總計全個11月，日圓兌美元上升7.15%。由於投資者為美國聯儲局貨幣轉向做準備，美元兌日圓當月成為 14 年來表現最差的1個月。
衡量美元兌包括日圓和歐元在內的6大主要貨幣的匯率的美匯指數持續回落，繼周三下跌超過1% 後，周四再跌至 105.69。全個11月跌幅達5.2%，是自 2010年9月以來最差的月份表現。
歐元上升0.21%至1.04325美元，英鎊上升 0.23% 至 1.2086 美元。歐元區 11 月通脹率跌幅遠超預期。
對風險敏感的澳元亦上升，澳元兌美元上升0.17%至0.68美元，是自 9 月13日以來首次觸及0.68145美元。新西蘭元上升0.32% 至 0.63175 美元，為 8 月 17 日以來的最高水平。市場憧憬中國放寬抗疫政策利好澳元和紐元。