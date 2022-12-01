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財經
2022-12-01 10:07:11

鮑威爾放鴿推高主要貨幣匯價 日圓升至3個月高位

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鮑威爾放鴿主要貨幣兌美齊升 日圓升至3個月高位

鮑威爾放鴿令主要貨幣兌美匯價都升至近期高位。（資料圖片）

美國聯儲局主席鮑威爾表示最快12月減慢加息，美元兌主要貨幣匯價普遍回落，日圓匯率升至3個月高點。

美國長債息率在鮑威爾發言後跌至近2個月低位的3.6厘，對美國債息敏感的日圓匯率隨即上升，亞洲早段，日圓兌美元匯價升0.48%，報137.391美元，是自826日以來首次升至137.27日圓。最新繼續造好，報136.4631美元。

總計全個11月，日圓兌美元上升7.15%。由於投資者為美國聯儲局貨幣轉向做準備，美元兌日圓當月成為 14 年來表現最差的1個月。

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衡量美元兌包括日圓和歐元在內的6大主要貨幣的匯率的美匯指數持續回落，繼周三下跌超過1% 後，周四再跌至 105.69。全個11月跌幅達5.2%，是自 20109月以來最差的月份表現。

歐元上升0.21%1.04325美元，英鎊上升 0.23% 1.2086 美元。歐元區 11 月通脹率跌幅遠超預期。

對風險敏感的澳元亦上升，澳元兌美元上升0.17%0.68美元，是自 9 13日以來首次觸及0.68145美元。新西蘭元上升0.32% 0.63175 美元，為 8 17 日以來的最高水平。市場憧憬中國放寬抗疫政策利好澳元和紐元。

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