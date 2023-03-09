鮑威爾突放鷹 市場料儲局本月加息半厘

美國聯儲局主席鮑威爾發表進取「鷹派」言論後，環球金融市場旋即波動，而市場預期美國本月加息幅度急轉彎至半厘，利率期貨顯示，加息半厘至介乎5厘至5.25厘的機會率昨增至70.5%，較1周前急升40.6個百分點，較1個月前更飆升61.3個百分點。市場的利率峰值預測亦有變，最高料見6厘或以上，美匯亦見3個月高位。

2年期美債息 徘徊5厘高峰

鮑威爾言論後，美國2年期債息周二一度高見5.0316厘，為2007年以來首度升穿5厘，昨續於5厘以上徘徊，10年期及30年期債息昨曾報4.01厘及3.909厘。而2年期及10年期債息倒掛幅度進一步擴闊至約107.3個基點，續見逾41年來最大，預示經濟衰退。美匯指數昨曾升0.1%，報105.71，企穩3個月高。

貝萊德全球固定收益首席投資總監Rick Rieder預期，聯儲局可能最終加息至6厘並維持一段長時間，以令通脹回落至2%目標。另外，高盛亦調高其利率峰值預測25點子，介乎5.5厘至5.75厘。

去年12月聯儲局公布的利率點陣圖顯示，本輪加息周期的利率峰值中位數為5.1厘。據指交易員正押注峰值上調至5.6厘。

美元兌主要貨幣個別發展

美元兌主要貨幣個別發展，歐元兌美元曾報1.0542，跌0.05%，美元兌日圓曾報137.25，升0.1%，英鎊兌美元曾報1.1838，揚0.1%，離岸人民幣兌一美元曾報6.9706，揚0.3%。華僑永亨銀行指，市場本周關注加拿大及日本央行議息，預期美元兌日圓短期支持位為137，阻力位137.44；加元兌美元支持位1.37，阻力位為1.3467。至於人民幣兌一美元中間價昨報 6.9525，該行認為是溫和穩定訊號，或有助緩解人民幣短線跌幅。由於美國將公布重要數據，人民幣波動走勢或持續，兌一美元短期支持位6.85，阻力位7算。