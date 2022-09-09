鮑威爾：歷史告誡不要過早放鬆政策

美國聯儲局主席鮑威爾重申，堅決降低通脹，表示需要對通脹採取直接而有力的行動，直到完成任務，認為通脹高於目標的時間愈長，風險愈大。

鮑威爾周四上午在卡托研究所(Cato Institute)主辦的一場在線會議上指出，歷史已經告誡不要過早放鬆政策，公眾對通脹的預期發揮重要作用，穩定通脹預期非常重要。

鮑威爾說：「我們和我本人的觀點都非常明確，那就是我們現在需要直截了當、強而有力地採取行動，就像我們一直在做的那樣，我們需要堅持下去，直到工作完成為止。」

強而有力地採取行動至工作完成

鮑威爾說，1970年代的高通脹以及前美聯儲主席沃爾克(Paul Volcker)在1980年代初期為降低通脹而採取的積極措施所帶來的關鍵教訓是，防止家庭和企業預期通脹會上升至關重要。

鮑威爾說，「當時公眾真的已經把更高的通脹視為常態，並預期高通脹會持續下去，這就是為什麼當時很難讓通脹下降。」他補充說，決策者由此得出的結論是，「通脹率遠高於目標水平的時間越長，公眾開始將高通脹視為常態的風險就越大，這就有可能真正提高降低通脹的成本。」

鮑威爾又指出，勞動力市場需求仍然非常強勁，工資水平居高不下，他相信，通過聯儲局的政策措施，將能夠令增長低於趨勢水平，勞動力市場恢復到更好平衡。