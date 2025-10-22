鱷魚恤供股籌5330萬 委任李寶安為替任董事

集團指，鑑於金融市場持續波動，已重新審視其資金需求，並認為以非包銷基準進行供股可節省潛在包銷成本。董事認為供股為最佳資金籌集方式，於不增加資本負債或融資成本的情況下改善財務狀況。

鱷魚恤(122)宣布以2供1比例供股，向合資格股東發行最多3,553.3萬股供股份，每股供股價1.5元，集資最多5,329.93萬元。鱷魚恤今日收報1.94元，無升跌，1.5元供股價折讓約22.7%。供股所得款項淨額目前擬用於償還集團銀行借款及償付利息。

董事會認為公司供股後得以增強之資本狀況將為集團提供必要之財務資源以應對未來挑戰，此外，供股令合資格股東得以維持本公司持股比例。與其他資金籌集方式相比，供股將為所有合資格股東提供積極參與集團未來增長之機會，同時盡量減少攤薄彼等於公司之權益。

李寶安 2021 年辭任無綫職務

另外，集團公布委任電視廣播(TVB，511)前執行董事及副主席李寶安為替任董事，即日生效。公告中提及，69歲的李寶安2021年5月辭任無綫電視職務後，一直協助已故林百欣(香港麗新集團創始人)及其子已故林建名處理遺產事宜，並一直為香港及澳門某些家族辦公室管理投資。李寶安目前持有鱷魚恤15,625股股份，佔已發行股份0.02%。