鴨脷洲豪宅「凱玥」貸款權益 據報投資公司Ares有意向銀行購入

內房企業近年陷入流動性危機，旗下資產去向惹起大眾關注。據外電報道，另類投資公司Ares（Ares Management Corp）有意向銀行，購入由合景泰富（1813）和龍光集團（3380）合作，於港島南鴨脷洲開發的超級豪宅樓盤凱玥（The Corniche）的貸款權益。 去年亦一度傳出長實（1113）有意以較大折讓價洽購凱玥的貸款權益。

凱玥專案貸款權益涉及102億元 《彭博》報道， Ares有意近日向銀行提議，買入大部分或三分之二的鴨脷洲「凱玥」專案貸款權益，涉及102億元，而每1元面值的銀團貸款，報價為0.95元。

報道指，雙方昨日討論有關計劃，料需時數月方才完成交易。現時相關貸款的到期日為8月25日，利息已支付，因此未違約。就以上報道，Ares發言人拒絕置評。 凱玥共提供295個單位 資料顯示，龍光與合景泰富於2017年2月，斥資168.56億元投得凱玥所在的鴨脷洲利南道臨海地，為香港歷來地價最高的住宅地。該項目每平方呎樓面地價22,118元，兩間公司各自持有項目一半股權。 而凱玥首宗成交，於2023年7月才完成。單位位於第3座中層A室，實用面積3,316方呎，年初時以逾1.64億元成交，實用呎價約49,508元。