鴻圖大計｜稱重建完成 將聚焦未來 國泰7年千億投資 配合三跑

國泰航空(293)昨交出中期成績表的同時，宣布未來7年的千億元投資計劃的發展策略，目的除了要進一步提升顧客體驗，更特別提及要配合機場三跑系統落成，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。對於千億計劃的資金來源，主席賀以禮只表示有信心為計劃提供資金，並會採取謹慎和審慎的融資態度，以負責任及靈活態度對待計劃，不會硬性鎖定投資資金。
票價趨正常化 半年少賺15%
國泰上半年純利按年跌15%，至36.1億元，並恢復派發中期股息每股0.2元；在撇除特殊項目後，上半年純利38.46億元，跌19%，溢利減少主要由於票價轉趨正常化。而集團截至6月底止結算的現金及視同庫存現金有96.21億元。
對於千億投資計劃，國泰指包括機隊、客艙產品、貴賓室、數碼升級及可持續發展等領域。集團昨又旋即宣布訂購30架空中巴士「A330-900」型號客機，並有權額外增購30架，預計2028年起陸續交付，主要服務亞洲航線。
主席賀以禮表示，國泰過去兩年聚焦重建，隨著明年首季運力將回復新冠肺炎疫情前100%，重建階段即將完結，目前是時候聚焦未來發展，而年底運作的「三跑」需要服務配合，為配合香港國際運輸樞紐的地位，國泰亦要扮演好自己的角色以帶動未來增長及支持香港相關發展。他強調，今次的投資計劃正面，亦獲得大股東太古(019)的支持。
快運兩挑戰夾攻 轉蝕7300萬
至於旗下廉航香港快運(HKExpress)半年除稅後虧損7,300萬元，而去年上半年則錄溢利3.33億元。國泰行政總裁林紹波表示，香港快運短期面對兩大挑戰，包括有10架客機A320neo因引擎問題停飛而無法產生收入，以及短途路線競爭激烈令票價受壓，惟前者已達成滿意賠償方案，料不會再有影響。