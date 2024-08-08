鴻圖大計｜稱重建完成 將聚焦未來 國泰7年千億投資 配合三跑

國泰昨派發中期成績表，圖左起為財務總監沈碧嘉、林紹波、賀以禮、顧客及商務總裁劉凱詩、營運及航空服務總裁麥皓雲。(陳奕釗攝)

國泰航空(293)昨交出中期成績表的同時，宣布未來7年的千億元投資計劃的發展策略，目的除了要進一步提升顧客體驗，更特別提及要配合機場三跑系統落成，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。對於千億計劃的資金來源，主席賀以禮只表示有信心為計劃提供資金，並會採取謹慎和審慎的融資態度，以負責任及靈活態度對待計劃，不會硬性鎖定投資資金。

票價趨正常化 半年少賺15%

國泰上半年純利按年跌15%，至36.1億元，並恢復派發中期股息每股0.2元；在撇除特殊項目後，上半年純利38.46億元，跌19%，溢利減少主要由於票價轉趨正常化。而集團截至6月底止結算的現金及視同庫存現金有96.21億元。