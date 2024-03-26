鴻福堂去年蝕3460萬十年來首次不派息　受累通關市民北上消費

鴻福堂轉虧受累通關令市民北上消費

管理層在公告中表示，收益下跌反映不少香港市民的消費習慣改變，他們在恢復通關後選擇前往內地或海外休閒消費，直接對集團的店舖人流及同店銷售造成影響，集團的在營分店數目亦按年輕微減少。

管理層又指，期內原先預期的經濟復甦受到多種市場憂慮因素阻礙，如利率高企、全球各地股市及樓市受壓以及貿易不景氣等。在香港，市民消費意欲低迷，加上愈來愈多香港市民選擇前往鄰近中國內地城市消費，進一步對零售市道造成打擊。綜合上述情況影響，零售及飲食業的營商環境面對前所未有的挑戰。集團業務難免受影響，總收益下跌。