鴻福堂去年蝕3460萬十年來首次不派息　受累通關市民北上消費

鴻福堂（1446）公布2023年業績，去年集團轉錄股東應佔虧損3,460萬，去年每股虧損5.28仙。前年純利530萬。鴻福堂此前8年派發普通股息連同特別股息，但就去年業績，董事會不建議派付股息。
鴻福堂跌逾14%，低見0.166元。
鴻福堂去年盈轉虧
集團公布去年收益6.73億，按年減少2%；毛利3.93億，減少3%；行政及營運開支按年增加7.9%、金融資產減值虧損增2.6倍下，去年轉錄經營虧損3,637.8萬；整體去年除稅前虧損4,493.7萬。
香港零售業務為集團主要收益來源，去年收益5.04億元，跌2.6%，並佔總收益74.9%。
鴻福堂轉虧受累通關令市民北上消費
管理層在公告中表示，收益下跌反映不少香港市民的消費習慣改變，他們在恢復通關後選擇前往內地或海外休閒消費，直接對集團的店舖人流及同店銷售造成影響，集團的在營分店數目亦按年輕微減少。
管理層又指，期內原先預期的經濟復甦受到多種市場憂慮因素阻礙，如利率高企、全球各地股市及樓市受壓以及貿易不景氣等。在香港，市民消費意欲低迷，加上愈來愈多香港市民選擇前往鄰近中國內地城市消費，進一步對零售市道造成打擊。綜合上述情況影響，零售及飲食業的營商環境面對前所未有的挑戰。集團業務難免受影響，總收益下跌。
此外，集團目標於今年開設約2間分店，並關閉數間表現較為欠佳的分店，亦將採取謹慎的態度，並以審慎理財為首要目標，因此將優化相關成本及資本架構，力求維持穩健的現金流及穩定的資產負債比率，以盡量降低利息成本。