鷹君去年轉蝕17億維持派息 料辦公樓租金續受壓

集團指，由於香港寫字樓市場競爭持續，冠君產業信託的表現仍然疲弱，來自冠君產業信託的分派收入由去年的6.986億元，下跌13.7%至6.032億元，而來自冠君產業信託的管理費收入亦由 3.328億元，下跌8.9%，至3.032億元。

期內物業銷售收入5.99億元，少24.9%。期內投資組合中的租金淨收入(主要為鷹君中心及服務式住寓)增長2.6%，至1.109億元。

朗豪坊辦公樓出租率跌 6 個百分點

至於花園道三號去年底止出租率為82.6%，少0.2個百分點，租金收益減少7.4%，至11.32億元。朗豪坊辦公樓出租率為87.2%，少6.1個百分點，雖然較去年底為低，但與去年6月的水平相若；現收租金微跌至每方呎44元，減4.1%；租金收益則減少7.3%，至3.24億元。

朗豪坊商場呎租大減 15%

至於朗豪坊商場出租率99.3%，多0.7個百分點，基本租金收入增至4.75億元，多3.9%。整體商場的租金收益微跌1.6%，至7.28億元。現收租金減至每方呎157.5元，少15%。

鷹君預期，花園道三號及朗豪坊辦公樓的租金將繼續受壓，而朗豪坊商場的表現仍相對具有韌性。市場對今年進一步減息的預期有所降低，利率維持在較高水平將持續影響冠君產業信託的整體盈利能力。然而，為提升租戶的福祉，集團將繼續分階段進行設施升級，盡力提升能源效益，進而提高物業對租戶及用戶的吸引力。