麒麟啤酒母公司擬攻保健行業　料啤酒行業監管風險增

由於預計酒精飲品的行業監管將會增加，外媒報導，擁有日本第二大啤酒企業麒麟啤酒的麒麟控股株式會社（Kirin Holdings）正計劃進軍醫療保健行業，以降低對啤酒業務的依賴，成為世界衛生組織（WHO）今年５月表態指，各國政府需要將全面限制或禁止酒精行銷，包括其跨境行銷問題，納入公共衛生戰略後，首個有所行動的啤酒品牌。

麒麟的發展方向正好與競爭對手相反，百威（Auheuser-Busch InBev SA）和擁有朝日啤酒的朝日集團控股株式會社（Asahi Group）正加倍投資在釀酒業務，並發展手工啤等高端產品。

東京麒麟公司健康科學業務負責人 Takeshi Minakata 表示：「我認為未來會有更多法規出台，啤酒業務的未來可能會非常艱難。」他表示，該公司已選擇醫療保健作為其下一個增長領域，並將相應地投資其資源，但承認這可能需要時間。麒麟的目標是通過生產製藥原料、擴大食品添加劑和補充劑業務，以及收購新業務，在未來10年內創造5,000 億日圓（約296億港元）的醫療保健銷售額。麒麟控股上個財政年度總銷售為18,215.7億日圓，其中單單日本的啤酒及酒精業務佔36.3%，而醫藥業務佔19.3%。

世衛組織於今年5月編寫題為《通過規範酒精跨境行銷、廣告和促銷活動減少酒精的危害》的報告，首次詳細闡述了當今酒精跨境行銷的各種方，包括網上推廣，而且在許多情況下，不考慮接受國的社會、經濟或文化環境。

麒麟控股： 10 年內創造 5000 億日圓 保健銷售額

根據報告所引用的一個資料來源的計算，2019年美國領先的酒精行銷商將70%以上的媒體支出用於社交媒體中的促銷宣傳、植入性廣告和線上廣告。

世界衛生組織酒精、毒品和成癮行為處的Dag Rekve說：“數字媒體日益重要意味著酒精的跨境行銷也越來越多。這使得對酒精行銷實行監管的國家更難在其管轄範圍內進行有效控制。各國之間需要在這一領域加強合作。

報告指出，在全球範圍內，每年有300萬人（每10秒就有一人）死於有害使用酒精，約佔總死亡人數的5%。這些與酒精有關的死亡中很大一部分是年輕人，在20-39歲人群中，13.5%的死亡與酒精有關。