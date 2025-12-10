麗新系以逾34億售中環建行大廈一半權益　買方為京東

麗新國際（191）及麗新發展（488）聯合公布，出售中國建設銀行大廈50%權益。作價為物業價值34.98億元，以及集團公司Surearn Profits流動資產淨值，預料明年1月完成交易。交易作需麗新國際及麗新發展的股東批准，預計最快於2026年1月完成。 作價為物業價值與Surearn Profits流動資產淨值之和 公告指，作價為物業價值，以及集團公司Surearn Profits流動資產淨值之和。建設銀行大廈50%權益作價為34.98億元，平均呎價約3.13萬元。 根據9月底帳目，Surearn Profits流動資產淨值估計為，淨流動負債約2,500萬元，預料完成交易時，有關淨值將大致相同，即是次交易的作價估計約34.73億元。

麗新系：出售物業將會大幅改善財務狀況 公告顯示，截至7月底，麗新製衣及麗新發展的流動淨負債，分別54.2億元及45.06億元。公告預料，出售物業後將會大幅改善集團財務狀況，基於9月底完成的長沙灣廣場銀團貸款再融資，以及此物業成功出售，集團淨流動負債將轉為淨流動資產。 預料完成出售之後，麗新製衣將錄得虧損約2.69億元，而麗新發展則錄得虧損約2.61億元，並於今個財政年度入帳。 京東：看好在香港的發展 買方為Jasmine Investment Development IV Limited，是英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。根據英國政府資料顯示，這家公司於2022年9月成立，京東集團為法定實體受益擁有人之一。

京東集團（9618）發新聞稿表示，由京東控股的投資主體購入建行大廈50%權益。京東表示，集團始終看好在香港的發展，將圍繞供應鏈持續投資推動零售、物流、技術研發等業務融入香港、服務香港。 早前一直有傳聞指，潛在買家包括已持有上址另外一半權益的建設銀行（939）及京東集團等。翻查資料，建設銀行大廈前身為香港麗嘉酒店，由麗新全資擁有，於2007年麗新與建行達成合作，把物業重建為甲級寫字樓。