麥明詩任非執董傳承教育全年純利升37%　補習業務溢利增五成

傳承教育指，期內於「財商及投資教育業務」方面，若干課程已完成的課程已取得優秀成果，並已產生收益約1.84億港元，較上一財政年度增長約13.8%，佔總收益約64.7%；就「私立輔助教育業務」而言，私立輔助教育服務作為常規學校教育的補充，可幫助學生加深其對課堂所學知識的理解，尤其是面向當地中學生所開設的私立輔助教育服務於香港需求旺盛。

集團指，全年錄得收益約2.84億港元，增幅約為20%；股東應佔溢利錄得4,559.8萬元，按年升36.6%；除稅前溢利5,807.3萬元，升33.9%。期內「財商及投資教育業務」及「私立輔助教育業務」表現強勁，續為集團收益增長主動力。

補習業務溢利增五成

集團又指，於2024年3月31日，在銅鑼灣、九龍灣、太子、荃灣及旺角的教育中心均已取得香港教育局頒發的「學校臨時註冊證明書」。期內私立輔助教育業務亦取得令人鼓舞的業績，已產生收益約9,730百萬港元及錄得溢利約1,060萬港元，較上一個財政年度分別增加約 38.2%及 51.8%；私立輔助教育業務佔總收益約34.2%。

傳承教育主席兼執行董事袁裕深表示，期內教育業務收入增長令人鼓舞，透過提供多元 化及優質的財商及投資教育課程，助客戶提升自我財富管理能力，課程甚受歡迎。未來，集團將投入資源以擴大市場份額，及致力擴大客源，提升集團的財務表現。亦會積極尋求潛在 投資機會以進一步提升股東的價值。