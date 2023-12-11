麥明詩獲委任非執董　傳承教育澄清：麥明詩並未曾開設任何課程

有「十優港姐」之寧的麥明詩，9月獲創業板股份傳承教育（8195）委任非執行董事後，最新公司發澄清公告，表示麥明詩並未曾開設任何課程。
傳承教育周一（11日）收市報1.48元，跌3.26%。
澄清麥明詩沒開設投資理財課程
傳承教育表示，就若干社交媒體平台上出現該集團非執董麥明詩開設投資理財課程、群組之消息作出澄清，指麥明詩並沒有開設任何的「投資理財班」，或與任何機構合作開設課程。
傳承教育又指，亦沒有開設任何即時通訊或提供投資建議的群組，並重申現階段集團與麥明詩並無計劃推出任何課程。未來若有任何其他合作，會在集團官方渠道公佈；又指如公眾懷疑被騙或遇到可疑的邀約，請報警求助，避免造成損失。
麥明詩曾指「欣賞林溢欣教學理念」
今年9月，傳承教育委任「十優港姐」麥明詩為非執行董事，自9月4日起生效。當時麥明詩表示，9月伊始是各位莘莘學子新開始，冀在新崗位可結合自身經驗參與該集團旗下教育團隊業務的商業規劃，「十分欣賞主席袁裕深帶領之優質教育團隊，及林溢欣教學理念及努力拼搏精神」。
同月，傳承教育曾表示有意轉往主板上市，不過有關建議仍處於初步評估階段，尚未釐定最終時間表或執行計劃。傳承教育指，若公司落實於聯交所主板上市，將提升集團的整體企業形象及競爭力，並擴大其客戶基礎及網絡。