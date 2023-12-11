麥明詩獲委任非執董　傳承教育澄清：麥明詩並未曾開設任何課程

有「十優港姐」之寧的麥明詩，9月獲創業板股份傳承教育（8195）委任非執行董事後，最新公司發澄清公告，表示麥明詩並未曾開設任何課程。

澄清 麥明詩沒開設投資理財課程

傳承教育表示，就若干社交媒體平台上出現該集團非執董麥明詩開設投資理財課程、群組之消息作出澄清，指麥明詩並沒有開設任何的「投資理財班」，或與任何機構合作開設課程。

傳承教育又指，亦沒有開設任何即時通訊或提供投資建議的群組，並重申現階段集團與麥明詩並無計劃推出任何課程。未來若有任何其他合作，會在集團官方渠道公佈；又指如公眾懷疑被騙或遇到可疑的邀約，請報警求助，避免造成損失。