麥樸思：長期牛市需改革配合 真正考驗在未來數月

有「新興市場之父」之稱的著名基金經理麥樸思(Mark Mobius)於其網站指，預期內地今浪救市措施為科技及消費品產業帶來機會，但相信為短線反彈，能否演變成長期牛市，目前仍需時驗證。
麥樸思指，內地今輪刺激措施較之前大膽得多(far bolder)，涉及範圍廣泛並令市場信心大增，不少投資者一直等待重新入市的理由，因此捉住今次機會，以免錯過入市時機而買貴，並因而引發市場強勁反彈。不過，他認為相關救市措施要完全滲透到實體經濟仍需要時間，因為目前內地消費者信心仍疲弱、青年失業率高及房地產市場揮之不去的問題，繼續長期困擾市場。
科技和消費品產業有機會
在短期內，麥樸思預期反彈將為科技和消費品等產業提供機會，「但我們現實一點，目前看起來更像是短期反彈」，要將其轉變為持續的牛市仍需要時間，以及更多的改革，主要因為內需和信貸增長依然低迷，消費者信心仍脆弱，相關刺激措施需時滲透經濟領域，才能產生長期牛市。他認為，內地目前的主要風險是政策不確定，為確保持續成長，中央須鼓勵私人企業發展及創新，尤其是大型企業，否則股市升勢可能會失去動力。
朝正確方向走 暫謹慎樂觀
不過麥樸思亦指，對長期牛市持謹慎樂觀態度，目前當局正朝著正確方向邁出，但需要更廣泛、更深層次的經濟改革才能維持相關勢頭。就目前而言，這是一個充滿希望的發展(a promising development)。
麥樸思又表示，他作為長期投資者會關注基本面強勁的公司及更長期的改革，「這次反彈有很大潛力(a lot of potential)，但真正的考驗將是它能否在未來幾個月內持續下去。」