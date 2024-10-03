麥樸思：長期牛市需改革配合 真正考驗在未來數月

麥樸思指，中國股市這次反彈有很大潛力，但真正的考驗將是它能否在未來幾個月內持續下去。(網上圖片)

有「新興市場之父」之稱的著名基金經理麥樸思(Mark Mobius)於其網站指，預期內地今浪救市措施為科技及消費品產業帶來機會，但相信為短線反彈，能否演變成長期牛市，目前仍需時驗證。

麥樸思指，內地今輪刺激措施較之前大膽得多(far bolder)，涉及範圍廣泛並令市場信心大增，不少投資者一直等待重新入市的理由，因此捉住今次機會，以免錯過入市時機而買貴，並因而引發市場強勁反彈。不過，他認為相關救市措施要完全滲透到實體經濟仍需要時間，因為目前內地消費者信心仍疲弱、青年失業率高及房地產市場揮之不去的問題，繼續長期困擾市場。