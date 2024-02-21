麥當勞中港澳業務　據報中投及卡塔爾等主權基金擬洽購(更新)

麥當勞中、港、澳業務據報再有人洽購，繼去年擬出售麥當勞中港部分業務予新加坡政府投資有限公司（GIC）後，最新消息指，中東和中國主權財富基金現正在考慮洽購投資。
彭博：最快在1至2個月內達成協議
《彭博》引述消息人士稱，穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Company）、卡塔爾投資局、中投公司正在洽談，以少數股股東身份聯合投資麥當勞中港澳業務。有指最快在1至2個月內達成協議，但也不排除有談判破裂的可能性。
麥當勞中國和信宸資本的代表不予置評；卡塔爾投資局和中投沒有回覆查詢；穆巴達拉投資公司發言人未就此事發表評論，但表示公司正在擴大亞洲業務，並擁有「強大的潛在投資渠道」。
麥當勞去年11月從凱雷集團收購28%股權，令集團在中港業務的持股比例，由20%增至48%，而中信資本旗下信宸資本持有麥當勞中國52%股權。中國是麥當勞第二大市場，餐廳超過5,500間。
擬出售麥當勞中港部分業務予新加坡GIC
此前據外電報道，凱雷集團（Carlyle Group）和信宸資本（Trustar Capital），擬出售麥當勞香港及內地部分業務股權予新加坡政府投資有限公司（GIC），涉資40億美元（折合約312.8億港元）。
《彭博社》引述消息人士表示，兩者已接洽新加坡政府投資有限公司（GIC），以及阿布扎比主權財富基金「Mubadala Investment」。
根據該交易，這項業務包括債務在內的估值高達100億美元。而股東已同意該計劃，並計劃最快第4季度與投資者敲定協議。