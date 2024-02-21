麥當勞中港澳業務　據報中投及卡塔爾等主權基金擬洽購(更新)

麥當勞中、港、澳業務據報再有人洽購，繼去年擬出售麥當勞中港部分業務予新加坡政府投資有限公司（GIC）後，最新消息指，中東和中國主權財富基金現正在考慮洽購投資。

彭博：最快在1至2個月內達成協議

《彭博》引述消息人士稱，穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Company）、卡塔爾投資局、中投公司正在洽談，以少數股股東身份聯合投資麥當勞中港澳業務。有指最快在1至2個月內達成協議，但也不排除有談判破裂的可能性。

麥當勞中國和信宸資本的代表不予置評；卡塔爾投資局和中投沒有回覆查詢；穆巴達拉投資公司發言人未就此事發表評論，但表示公司正在擴大亞洲業務，並擁有「強大的潛在投資渠道」。