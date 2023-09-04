麥當勞咖啡突宣布「退休」　港供應商捷榮股價一度創上市新低 (更新)

香港麥當勞周一（4日）突然於社交平台、手機App及登報宣布，麥當勞咖啡即將「退休」，指由即日起晚上6時，麥當勞咖啡包括「凍/熱優質濃香咖啡」及「優質即磨咖啡」均會停售。至於麥當勞咖啡本港供應商捷榮國際（2119）近日股價亦創新低。

麥當勞突宣布咖啡「退休」，最新店內有告示指將免費升級並轉用另一品牌「McCafé」的咖啡。

麥當勞咖啡突宣布「退休」

麥當勞宣布，麥當勞咖啡於即日晚上6點正式道別並暫停供應，不過旗下另一品牌「McCafé」則未有宣布暫停供應及停售消息。

最新消息指，麥當勞咖啡將由另一品牌「McCafé」咖啡「接棒」提供的即磨咖啡，並由9月4日晚上6時起暫停供應麥當勞咖啡12小時，全面升級餐廳咖啡機、咖啡豆配方及員工訓練。全線逾250間麥當勞由9月5日早上起將免費升級套餐飲品為McCafé 即磨黑咖啡。

至於店內有告示指將免費升級並轉用另一品牌「McCafé」的咖啡。