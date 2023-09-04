麥當勞突宣布咖啡「退休」　港供應商捷榮股價一度創上市新低

香港麥當勞周一（4日）突然於社交平台、手機App及登報宣布，麥當勞咖啡即將「退休」，指由即日起晚上6時，麥當勞咖啡包括「凍/熱優質濃香咖啡」及「優質即磨咖啡」均會停售。至於麥當勞咖啡本港供應商捷榮國際（2119）近日股價亦創新低。
捷榮國際現報0.72元，升2.8%。
麥當勞突宣布咖啡「退休」
麥當勞宣布，麥當勞咖啡於即日晚上6點正式道別並暫停供應，不過旗下另一品牌「McCafé」則未有宣布暫停供應及停售消息。最新傳出店內有告示指將免費升級並轉用另一品牌「McCafé」的咖啡。
麥當勞港供應商捷榮股價一度創上市新低
至於其供應商捷榮國際（2119）近日股價亦創新低，一度低見0.68元，上周五收報0.7元。據資料顯示，捷榮於2018年上市，當時招股價1.98元，上市公告更顯示，麥當勞一年內便向捷榮購入約1.26億元的產品。
捷榮國際早前亦公布截至6月止的6個月中期業績，半年收入3.59億元，按年增加9.2%。錄得純利2,209萬元，增長5.1%，每股盈利3.06仙。中期息派1.84仙。
而捷榮則成立於1932年，客戶群包括中港兩地的麥當勞、吉野家、7-11便利店、大家樂、大快活、翠華、太興及意粉屋等餐飲企業。
國企中信旗下大昌行購捷榮21%股份
今年4月時本報曾報道，捷榮發公告表示其控股股東Hero Asia訂立協議，向中信股份旗下大昌行出售公司約21%股份，總代價1.33億港元。
當時捷榮表示，通過出售並引入大昌行作為戰略投資者，相信可利用大昌行的競爭優勢，廣泛的業務網路及扎實的專業知識，加強及擴大公司在內地的業務基礎，提高整體收入及盈利能力，為股東創造巨大價值。