黃偉綸：首4月銀行存款較去年增逾2%及家辦多過星洲　對香港感樂觀

財政司副司長黃偉綸周一（24日）出席香港投資基金公會年會，他致辭時表示，對香港感到樂觀，即使過去數年面對地緣政局及高息等，多項數據顯示香港具有活力及韌性，同時期望業界向客戶「說好香港故事」。

黃偉綸表示，本港持續錄得資金流入，他提及今年首4個月銀行存款數據，指出達16.6萬億港元，較2023年增長逾2%；又提及目前約有2,700個家族辦公室在港，數字較新加坡多，而且過去3年在港的家辦、對沖基金經理、私募基金經理亦增長24%，同時多間企業亦重返香港，各種數據均顯示樂觀一面。

有逾12萬名人才已來港

人才方面，黃偉綸指，政府過去18個月透過各種人才計劃合計收到逾30萬份申請，當中六成已批核，現有逾12萬名人才已來港，相當於香港每年人口增長數字的4倍。他表示，12萬人才中，其年薪中位數60萬港元，一成人的年薪達250萬元。

對於提升香港競爭力，他強調政府會持續與監管機構推進股市長遠措施，包括收窄價差等，並指惡劣天氣下持續交易，有助香港緊貼其他主要股市。

黃偉綸又對香港感到樂觀，指有信心香港作為國際金融中心的地位會不斷增強，強調樂觀是根據事實，又相信香港不只為自身服務，亦為國家、內地經濟、更廣泛的本地金融界作出貢獻。