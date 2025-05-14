黃埔新邨膺收租王 拆息大挫 九成屋苑供平過租

港元拆息持續回落，與樓按相關的一個月拆息連跌6日，市民供樓負擔進一步減輕，亦令「供平過租」的屋苑數目增加。中原CCL統計的143個成分屋苑中，多達125個屋苑出現「供平過租」，佔比達87%，有25個屋苑的回報率高於4厘，當中紅磡黃埔新邨以5.34厘被視為全港「收租王」；該行料市場會掀起轉租為買潮。

一個月拆息最新報1.56595厘，跌35.73點子，為2022年8月9日低位。以目前H按利率普遍H加1.3厘計，實際供樓息率由封頂息率3.5厘降至2.87厘。以500萬元貸款額按息2.87厘，還款期30年計算，業主每月供款20,732元，較以往用「封頂息」計22,453元，慳息約1,721元。