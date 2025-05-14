黃埔新邨膺收租王 拆息大挫 九成屋苑供平過租

港元拆息持續回落，與樓按相關的一個月拆息連跌6日，市民供樓負擔進一步減輕，亦令「供平過租」的屋苑數目增加。中原CCL統計的143個成分屋苑中，多達125個屋苑出現「供平過租」，佔比達87%，有25個屋苑的回報率高於4厘，當中紅磡黃埔新邨以5.34厘被視為全港「收租王」；該行料市場會掀起轉租為買潮。
一個月拆息最新報1.56595厘，跌35.73點子，為2022年8月9日低位。以目前H按利率普遍H加1.3厘計，實際供樓息率由封頂息率3.5厘降至2.87厘。以500萬元貸款額按息2.87厘，還款期30年計算，業主每月供款20,732元，較以往用「封頂息」計22,453元，慳息約1,721元。
當中回報率最高的黃埔新邨，據中原網站顯示，屋苑現時最平放盤叫價370萬元，實用面積360方呎，市值租金約1.4萬元，假設承造七成按揭、按息2.87厘及分30年還款計，每月供款約10,739元，較租金低逾兩成。至於傳統十大屋苑更全線供平過租，當中沙田第一城、美孚新邨、黃埔花園及映灣園回報率升穿4厘水平。其中沙田第一城4月呎租升至42.5元，按月升近6%，帶動回報率達4.49厘。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，5月樓市利好消息湧現，有助提升買家入市信心，加上政府積極搶人才帶動租賃需求，令租金上揚，但樓價卻未有同步向上，出現「供平過租」現象，市場有望出現更多「轉租為買」需求。他估計本月一手錄逾2,500宗成交，按月增逾1倍；二手則約4,500宗，按月升兩成。
租客1070萬轉買鰂魚涌逸樺園
中原分行經理梁嘉駿指，鰂魚涌逸樺園1座低層D室兩房，實用面積614方呎，以1,070萬元易手，呎價17,427元。新買家為用家，見近期息口回落，遂租轉買作自用。原業主於2019年以1,280萬元入市，持貨6年轉售，帳面虧蝕210萬元或約16.4%離場。