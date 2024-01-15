黃金價格走勢｜ETF投資/實金/紙黃金購買一覽　新年前黃金實物需求強

黃金價格走勢／黃金投資／黃金買賣2024｜ 國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。

黃金2024｜現貨金逼近2150美元

臨近新年，各國對黃金的需求堅挺，消費者不斷買金條作為紀念，加上中東局勢緊張，資金流入黃金避險，增加投資者風險偏好，資金重投黃金市場。在最大的消費國—中國，現貨價格升水，每安士由37美元升至45美元；45美元至51美元。

截至1月15日下午，現貨金價格報每安士2,056.39美元，最升0.28%。紐約期金最新報2,059.95美元，升0.36%。

黃金2024｜ 黃金趨勢分析

黃金2024｜ 渣打：料金價上試2150美元

渣打CIO表示，面對環球不確定性，黃金仍為對抗重大經濟衰退，以及地緣政治風險的有效避險工具。基於聯儲局在2024年中預料或開始減息，渣打CIO認為，黃金價格將在12個月內進一步上升，達到2,150美元安士的歷史新高。

黃金2024｜實德金融：料全年金價高低波幅達25%

實德金融首席分析師郭啟倫表示，若美國掉頭減息，將推動金價再破頂，預料2024年全年金價介乎1,880至2,350美元，高低波幅多達25%。他認為，如市場憂慮美國及全球經濟表現而改持現金，可能導致金價從高位回吐。

黃金2024｜艾德金融：全年或升至2300美元

艾德金融期貨主管文錦輝預料，現貨金在今年首季，或能重返2,130美元，全年或升至2,300美元一安士。

文錦輝指，金價走勢取決於美國首次減息時機、減息速度有多快，而日本貨幣政策轉向令全球投資重組，資金亦可能由股市流向金市。