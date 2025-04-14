黃金又破頂！高盛三度升目標 料最瘋$4500

關稅戰下資金湧入黃金避風。國際金價上周五再破頂，高見每安士3,263美元，再創歷史新高，收市報3,244.6美元。大行相繼上調黃金目標價，高盛年底目標價由3,300美元，上調至3,700美元，即較現價再升約14%，而最極端情況更估計可觸及4,500美元，即最瘋狂下會再狂飆39%。
國際金價今年已累漲約23%，為今年表現最佳資產之一。高盛認為，經濟衰退下，黃金ETF的持倉持續上升，並預料需求會進一步增加，又指當黃金價格在市場動盪下跌時，來自東方的需求亦會上升。
年底上望每安士3700美元
該行亦將金價預測範圍由3,250至3,520美元，增加至3,650至3,950美元。而所謂的極端情況，高盛認為包括各國央行黃金需求強勁至每月110噸、ETF持倉水平升至新冠肺炎疫情水平，以及市場投機倉位達歷史高峰，則金價或見4,500美元。
高盛今年已第三次上調黃金目標，上兩次分別為今年2月及3月，前者由每安士3,000美元上調至3,100美元；後者由每安士3,100美元，升至每安士3,300美元。
另外，瑞銀亦將黃金預測由每安士3,200美元，上調至3,500美元。該行認為，在關稅不確定性上升、增長放緩、高通脹及持續地緣政治風險影響下，增持黃金的理由較以往任何時候都更具說服力。
本地主要金飾店目前每兩999飾金賣出價約3.58萬元，買入價約2.9萬元。足金金條每兩賣出價3.23萬元，買入價2.95萬元。
港股黑期曾高水逾700點
大市方面，恒生指數上周累瀉8.5%、即7年最大跌幅，至20,914點後，美國將智能手機、電腦和其他電子產品排除在對等關稅範圍之外，觸發俗稱「黑期」的新加坡港股期指一度較現貨高水逾700點，及後幅度收窄至186點。綜合主要藍籌美國預託證券(ADR)表現，則相當於恒指今日高開277點，至21,191點。