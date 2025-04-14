黃金又破頂！高盛三度升目標 料最瘋$4500

關稅戰下資金湧入黃金避風。國際金價上周五再破頂，高見每安士3,263美元，再創歷史新高，收市報3,244.6美元。大行相繼上調黃金目標價，高盛年底目標價由3,300美元，上調至3,700美元，即較現價再升約14%，而最極端情況更估計可觸及4,500美元，即最瘋狂下會再狂飆39%。

國際金價今年已累漲約23%，為今年表現最佳資產之一。高盛認為，經濟衰退下，黃金ETF的持倉持續上升，並預料需求會進一步增加，又指當黃金價格在市場動盪下跌時，來自東方的需求亦會上升。

年底上望每安士3700美元

該行亦將金價預測範圍由3,250至3,520美元，增加至3,650至3,950美元。而所謂的極端情況，高盛認為包括各國央行黃金需求強勁至每月110噸、ETF持倉水平升至新冠肺炎疫情水平，以及市場投機倉位達歷史高峰，則金價或見4,500美元。