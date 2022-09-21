黃金周前｜東瀛遊逼疫前價 炒入境放寬 賭股齊起舞

市場觀望美國明日凌晨公布議息結果，恒生指數昨乾升215點，市場焦點落在有入境放寬憧憬的旅遊相關概念股，專業旅運(1235)狂飆21%，東瀛遊(6882)大升5.9%，後者升至0.72元，逼2019年高位。另外，受惠澳門入境檢測放寬的濠賭股在「十一黃金周」在即下，6大賭股齊衝高，當中新濠國際(200)狂飆近15%，金沙中國(1928)大漲7.7%為表現最好藍籌。

港股成交4個月低 恒指乾升

澳門周一起放寬關口至兩日一檢，另今日起調整廣東省以外核酸檢測要求。6大賭股昨升幅介乎4.3%至14.8%，合共成交額逾13億元，但卻合共推升6股市值近250億元。恒指昨則窄幅牛皮，全日波幅176點，收市報18,781點，揚1.2%；恒生科技指數報3,853點，走高75點或2%。主板成交額730億元，為約4個月來最低，大市沽空率17.4%。

憧憬澳門復甦 大和：保持耐性

不過大和報告指，澳門的復甦步伐仍緩慢，截至本月18日日均博彩收入約8,600萬澳門元，並預計下月黃金周前再有進一步放寬措施的機會微，因而維持澳門9月日均博彩收入9,000萬至1.1億澳門元的預測，籲投資者對板塊保持耐性，直至再有政策鬆綁為止，首選銀娛及金沙。

兩新股孖展淡 艾美疫苗擬來港招股

兩大型新股正招股，孖展認購未見雀躍。零跑科技(9863)昨開始招股，據報暫錄3,615萬元孖展，以公開發售部分集資8.11億元計，仍未足夠認購。另外，萬科企業(2202)旗下萬物雲(2602)周一開始招股，兩日孖展累計7,099萬元，較公開發售部分集資6.15億元計，亦尚未足額認購。

另外，傳內地第二大疫苗公司艾美疫苗擬來港招股，預期集資約2,000萬至3,000萬美元，高盛、中金公司、中信建投及麥格理擔任聯席保薦人。該股目前已商業化8款針對6個疾病領域的疫苗產品，如乙型肝炎及人用狂犬病疫苗，亦針對13種疾病領域的22款在研疫苗，包括針對原始毒株的mRNA新冠在研疫苗、滅活新冠在研疫苗等。預期明年至2025年推出最少4款。今年首4個月盈轉虧，蝕9,580萬元人民幣，去年同期賺5,767萬元人民幣。