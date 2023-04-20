黃金周概念股 資金先炒濠賭旅遊

港股3連升後再回吐兩日之際，資金在各板塊間輪流炒，當中市場觀望五一黃金周概念股何時起動之際，昨日濠賭股借大行唱好衝高，以銀河娛樂(027)飆4.4%最強，報57.95元，並為表現最好藍籌；另外部分旅遊預訂平台亦走高。

除銀娛外，金沙中國(1928)亦升2.3%，至28.75元，永利澳門(1128)及澳博控股(880)則分別逆市揚2.2%及1.2%。旅遊股方面，同程旅行(780)昨飆近3%，至於攜程集團(9961)更已連漲3日，昨升1.9%，3日累飆4.4%。