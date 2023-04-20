黃金周概念股 資金先炒濠賭旅遊

港股3連升後再回吐兩日之際，資金在各板塊間輪流炒，當中市場觀望五一黃金周概念股何時起動之際，昨日濠賭股借大行唱好衝高，以銀河娛樂(027)飆4.4%最強，報57.95元，並為表現最好藍籌；另外部分旅遊預訂平台亦走高。
除銀娛外，金沙中國(1928)亦升2.3%，至28.75元，永利澳門(1128)及澳博控股(880)則分別逆市揚2.2%及1.2%。旅遊股方面，同程旅行(780)昨飆近3%，至於攜程集團(9961)更已連漲3日，昨升1.9%，3日累飆4.4%。
賭企首季EBITDA料扭虧
濠賭股將陸續公布首季業績，里昂預期在澳明博彩收入按季增3.3倍下，料6大賭企首季經調整EBITDA可扭虧，並指澳門的五一黃金周訂房需求旺，27間酒店中，已有15間爆滿，料今季當地賭收按年有近3.9倍升幅，按季則漲兩成。該行將金沙目標價由33.9元，上調至35.4元，潛在升幅23%。
美銀證券亦估計濠賭股上季EBITDA可重返2019年末季、即疫情前的40%水平，當中美高梅中國(2282)或為復甦最明顯的賭股，預計其EBITDA可重返2019年末季的79%，目標價14元，潛在升幅32.3%；至於金沙料EBITDA可重返疫前35%，目標價33.3元，潛在升幅15.8%，兩股評級均為「買入」。