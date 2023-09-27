黃金周｜攜程出境遊訂單飆20倍 來港航班預訂爆升

中秋節和國慶節的8天黃金周假期將至，攜程集團(9961)指，內地出境旅遊訂單與2022年同期相比增長近20倍，而內地旅遊訂單增長超過4倍。該股現報278元，升0.8%或2.2元，成交約2億元。

在國際旅遊恢復以來的第一個長假期間，內地出境旅遊顯著增長，熱門目的地包括泰國、南韓、馬 來西亞、新加坡、澳洲、英國等。與2022年的十一黃金周比較，內地到香港航班預訂同比大幅增長1226%，香港的酒店預訂同比增長 227%。

更多定制和未被探索的地方在這個假期中成為新興的旅遊目的地，烏茲別克、阿塞拜疆、格魯吉亞、斯里蘭卡、肯亞等國的團體旅遊訂單數量與疫情前同期相比增長最多。

值得注意是用戶出境旅遊消費模式逐漸改變，更願意花費在深度體驗和高品質服務。黃金周期間五星級酒店預訂按年大增，東南亞地區漲562%，中東亦飆增逾5倍，歐洲增379%。