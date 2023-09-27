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財經
2023-09-27 15:29:25

黃金周｜攜程出境遊訂單飆20倍 來港航班預訂爆升

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黃金周｜攜程出境遊訂單飆20倍 來港航班預訂爆升

攜程指，內地出境旅遊訂單與2022年同期相比增長近20倍，而內地旅遊訂單增長超過4倍。(資料圖片)

中秋節和國慶節的8天黃金周假期將至，攜程集團(9961)指，內地出境旅遊訂單與2022年同期相比增長近20倍，而內地旅遊訂單增長超過4倍。該股現報278元，升0.8%或2.2元，成交約2億元。

在國際旅遊恢復以來的第一個長假期間，內地出境旅遊顯著增長，熱門目的地包括泰國、南韓、馬 來西亞、新加坡、澳洲、英國等。與2022年的十一黃金周比較，內地到香港航班預訂同比大幅增長1226%，香港的酒店預訂同比增長 227%

更多定制和未被探索的地方在這個假期中成為新興的旅遊目的地，烏茲別克、阿塞拜疆、格魯吉亞、斯里蘭卡、肯亞等國的團體旅遊訂單數量與疫情前同期相比增長最多。

值得注意是用戶出境旅遊消費模式逐漸改變，更願意花費在深度體驗和高品質服務。黃金周期間五星級酒店預訂按年大增，東南亞地區漲562%，中東亦飆增逾5倍，歐洲增379%

迷人夜景和天際線受歡迎

在香港，黃金周期間由內地旅客預訂的酒店中84%45星級酒店。除一直深受內地遊客歡迎的主題樂園及博物館外，能突顯香港迷人夜景和天際線的旅遊產品也成為假期暢銷產品，包括太平山頂、維多利亞港、香港摩天輪和星光大道的旅遊行程。

杭州亞運會帶動內地旅遊

另外，杭州舉辦亞運會亦帶動內地旅遊。杭州機票預訂量同比增長近5倍，酒店預訂量亦漲逾8倍。跨省旅行訂單的比例達到73%，比2022年同期增加十個百分點，近20%用戶選擇停留3天或更長時間。長線旅行的熱門目的地主要集中在適合秋季旅遊的西北地區，如布爾津、烏魯木齊、蘭州 和敦煌，以及氣候宜人的南方地區的三亞、廣州、廈門等地。

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