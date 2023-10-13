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財經
2023-10-13 19:02:00

黃金走勢2023｜投資黃金ETF、實金、紙黃金方法一文睇清　花旗預料半年內金價或重上2150美元 【10月13日更新】

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黃金走勢｜投資黃金ETF、實金、紙黃金方法一文睇清

黃金走勢｜投資黃金ETF、實金、紙黃金方法一文睇清

黃金／黃金投資／黃金買賣2023｜國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。

【10月13日更新 黃金價格走勢分析】

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(資料圖片)

黃金2023｜黃金趨勢分析

黃金2023｜花旗：料最快半年內金價重上2150美元 

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應傳媒查詢指，未來半年到1年料為104.68；金價3個月內預測為1,980美元、未來6至12個月料為2,150美元。

黃金2023｜渣打：料金價上試1915美元

渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖表示，中東局勢持續緊張，黃金和瑞郎等避險資產近日上漲。受廣泛的避險需求和美國政府債券收益率下跌所推動，黃金仍有進一步上漲潛力，或升至每安士1,915美元。

黃金2023｜信銀國際：料第四季金價重上1950美元

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮表示，地緣政治升溫、環球央行加息周期基本結束，有助金價逐步觸底回升，預計第四季高位有望達1,950美元。

黃金2023｜華僑銀行： 料明年底上2040美元

華僑銀行香港經濟師姜靜說，從往績紀錄來看，黃金價格與美國10年通脹保值國債收益率有非常高的負相關性。過去數月聯儲局鷹派立場，以及美國10年期國債收益率持續上漲，金價由年內高位2,050美元輾轉回落至1,820美元。姜靜預期，明年底國際金價或上漲至2,040美元。

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(資料圖片)

黃金2023｜黃金分析

有意入場投資黃金的投資者，未必如傳統般買實金，即金條、金幣、飾金等，現時在市場買金的方式主要有實金、紙黃金及黃金ETF，而且各項均有不同門鑑、優缺點及投資方法。

黃金買賣2023｜投資黃金方法（am730製圖） 黃金買賣2023｜投資黃金方法（am730製圖） 黃金買賣2023｜投資黃金方法（am730製圖）

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(資料圖片)

黃金2023｜投資黃金：實金

實金買賣包金條、金磚、金粒、飾金等，有意投資者可選擇到銀行購買，現時提供實金買賣銀行包括中銀香港上海商業銀行華僑永亨銀行招商永隆集友，因並非每間分行有黃金存貨，故買前建議先致電查詢；也可到一般金舖購買，如周生生周大福六福珠寶等，但在金行買賣黃金時，買入及賣出差價可超過15%；亦有部分金銀商有提供實金服務。

至於實金好處是有一件實物在手，但實金保存不易攜帶不便，而且入場費高，價格亦有機會因刮花或管理不當致損壞，最終影響價值。

黃金2023｜投資黃金：紙黃金／黃金存摺

紙黃金又名黃金存摺，無需涉及實貨儲存及交收，省了保存實金保存的困難。紙黃金又只需於賬戶上進行黃金交易，故買入賣出均沒實金出現；而賬戶不能提取黃金，因賬戶只記錄黃金存款存款。現時亦有多間銀行提供紙黃金／黃金存摺，包括中銀香港滙豐華僑永亨銀行花旗星展工銀亞洲；亦有部分證券商有提供該服務。

此外，紙黃金跟隨金價走勢上落，加上存在銀行是沒有利息收入，因此賺錢只能靠金價上升，但入場費較低，即使0.1安士、數千元亦可交易；另要注意機構倒閉，紙黃金或有機會變廢紙。

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(資料圖片)

黃金2023｜投資黃金：黃金ETF

近年市面上亦出現黃金ETF，即以投資黃金的基金，入場費低，具有高價格透明度及流動性強，當投資者買入ETF，發行機構會買入相應價值實物黃金存於其儲存庫。有意投資黃ETF，只需申請證券戶口即可入場投資。

現時港交所設有3隻黃金ETF，分別是「SPDR金ETF（2840）」 、「價值黃金（3081）」 及「恒生人幣金ETF （83168）」。

「SPDR金ETF（2840）」以港幣交易，是全球最大的黃金ETF，跟倫敦金銀市場協會 （LBMA）黃金價變動，該ETF現於紐約、香港、新加坡及東京上市。

「價值黃金（3081）」以港元、人民幣及美元交易，由惠理公司發行，價格反映倫敦金銀市場協會 (LBMA) 黃金價格，其實金庫存於香港。

「恒生人幣金ETF （83168）」恒生人幣金ETF由恒生投資管理發行，以人民幣交易，不過成交量較上述兩隻ETF低。

黃金2023｜查閱黃金價格走勢

一般市民可從新聞或網上查閱黃金價格及走勢，香港金銀業貿易場的網站上，顯示當日最新的黃金成交價，包括最高價及最低價格。新聞留意黃金報價外，亦可在網上輕易找到黃金價格。不過需注意，國際常用金價單位是「安士/盎司」或是「克」，但到本地金行買賣黃金時，常用單位為「兩」。

至於有關紙黃金及黃金ETF等價格走勢，則可從各大銀行或證券商的網站參閱。

詳情：香港金銀業貿易場

黃金2023｜常見問題

黃金2023｜有甚麼方法可投資黃金？

投資黃金有數個方法，投資者可透過購買實金、黃金ETF、黃金存摺或紙黃金。詳情按此

黃金2023｜如何查閱黃金價格走勢？

可從，香港金銀業貿易場的網站上，查閱黃金價格及走勢顯示，網站顯示當日最新的黃金成交價，包括最高價及最低價格。詳情按此

黃金2023｜投資黃金有何優缺點？

實金、紙黃金及黃金ETF，各項均有不同門鑑、優缺點及投資方法。詳情按此

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