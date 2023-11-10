黑客勒索工銀金融致美債市場受干擾　傳攻擊涉LockBit組織

再出現黑客勒索事件，外電報道，美國證券業及金融市場協會通知會員，工商銀行（1398）遭勒索軟體攻擊，導致美國國債市場交易出現異常。今次事件癱瘓電腦系統，以勒索資金，並阻止其他市場參與者結算。美國財政部確認事件，而工行表示，已於美國時間周四（9日）下午起恢復服務。

工行美國在其網站上發聲明，指系統遭遇勒索軟件攻擊，導致旗下ICBC Financial Services部分系統中斷。

英國《金融時報》報道，黑客入侵並封鎖工行的資訊系統，並進行勒索。報道引述交易員指，攻擊導致工商銀行無法代表其他市場參與者結算國債交易，甚至部分股票交易同樣受影響。交易員又說，包括對沖基金在內的市場參與者，因為今次交易中斷而改變路線，且黑客襲擊對國債市場流動性產生一定影響，不過並未有損害市場整體運作。

《彭博》報道指，攻擊導致整個美國國債市場受干擾，一些交易未能清算，交易員被要求重新安排交易。

工行在其網站上發聲明，指系統遭遇勒索軟件攻擊，導致旗下ICBC Financial Services部分系統中斷。美國財政部發言人表示，已意識到網路安全問題，除了聯邦監管機構外，會與主要金融部門參與者保持定期聯繫，繼續關注事態發展。

傳攻擊涉LockBit組織

據了解，是次攻擊是使用名為「LockBit 3.0」軟體進行，該軟體由 活躍於東歐至俄羅斯的LockBit組織開發，該組織曾對波音公司、ION Trading UK、倫敦金融城、英國皇家郵政等進行攻擊。