默沙東：疫情為香港帶來每年416億經濟損失　生產力損失接近8億

報告亦發現，間接成本是新冠疫情目前經濟負擔及未來經濟預測的主要因素，而感染率和疾病嚴重程度在未來的變化將明顯影響經濟成本。即使新冠疫情由「全球大流行」階段逐漸轉變為「風土病」，報告預測的其構成的間接成本很可能會維持高企。間接成本主要成因包括生產力流失，如受感染後不能工作，以及照顧兒童和長者等所衍生的連鎖影響。

疫情可為本港造成每年1087億潛在損失

報告指，60歲以上長者或同時患上多種疾病的在職成年人，感染新冠病毒可造成每年至少160億港元經濟損失，佔總損失額的39%；在職成年人感染新冠病毒可為本港經濟構成重大負擔，生產力損失額達每年244億港元，佔年度GDP的0.8%；醫護人員感染新冠病毒可為本港經濟帶來每年7.93億港元損失，並加劇醫療系統的人手壓力，包括延長急症室和救護車的輪候時間；患上長新冠的人士或對醫療系統構成依賴，並有可能減低生產力，當中損失可達每年159億港元。

對於未來，默沙東估計新冠疫情可為本港造成每年約40億港元至1,087億港元的潛在經濟損失，相等於GDP的0.1%至3.8%，視乎疫情發展及實際情況。