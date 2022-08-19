點名兩企｜安排特定投資者認購新股 傳證監查尚乘 涉承銷操控

因旗下子公司尚乘數科在美國股價瘋飆而受全球關注的尚乘集團，外電昨傳出集團辦公室及主席蔡志堅住所在去年2月曾被證監會搜查，調查牽涉公司包銷新股時的操控行為，並點名2019年3月上市的中智全球(6819)及2020年9月上市的煜盛文化(1859)。不過，報道指目前未知調查進度及規模。

截至本港時間昨晚10時半，尚乘集團旗下美國兩間上市公司早段下瀉，尚乘集團挫12.6%，尚乘數科跌約3.7%。

報道引述消息人士指，尚乘涉嫌為認購不足的新股安排指定投資者入股，但公司需將相關投資者入股的款項，在上市後買入與尚乘有關連的特定金融產品，並只可在投資者退股後才能沽出；同時，倘公司上市後股價上升，投資者的獲利須與公司分享，但倘股價下跌，公司須為投資者損失包底。

中智全球煜盛文化 捲入風波

翻查資料，中智全球兩名高層去年6月曾遭聯交所執行紀律行動，指公司將新股集資額約92%或5,550萬美元，通過上市時聯席帳簿管理人尚乘環球購入承兌票據。另外，煜盛文化的最新年報亦顯示，集團將7,080萬美元款項，存置於尚乘的投資組合帳戶，相當於上市集資額約六成。

報道又引述手上的文件指，部分特定投資者之間的關係千絲萬縷，如有3間公司均投資同一間由尚乘承銷的美國上市新股，並使用同一公司秘書，當中兩間更使用同一香港註冊地址，並認為當中可能涉及市場操控。

尚乘數科飆320倍後瀉九成 全球矚目

事實上，近來尚乘的是非已不斷，最矚目為旗下尚乘數科在美國上市不足1個月，股價飆約320倍，至高見2,555.3美元，市值一度高逾4千億美元，躋身全球十大市值企業，令全球咋舌。不過本月起尚乘數科接連大回吐，已由高位累瀉逾九成。尚乘的初始股東長江和記實業(001)更主動澄清已大幅減持尚乘至約4%，割席意味濃。

另外蔡志堅早年在瑞銀工作時捲入利益衝突事件而遭證監會釘牌兩年，他正提出上訴並將今年底聆訊。