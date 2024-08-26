鼎泰豐宣布結束「北京鼎泰豐」營運　10.31前將關閉14間華北分店

中國內地消年消費不景之下，多間外資陸續撤離國內的投資。繼日本ABC料理工作室關閉所有中國分店後，再有公司結束部分內地業務。台灣知名餐飲企業鼎泰豐表示，將結束「北京鼎泰豐」的營運，在4年10月31日前，也會將關閉14間北京等地的華北分店。

北京 「鼎泰豐」品牌期限屆滿將結束營業。

鼎泰豐10.31前將關閉14間內地分店 據北京恒泰豐餐飲公司（北京鼎泰豐）發出公告顯示，公司於2004年起在內地華北地區和廈門經營餐飲品牌「鼎泰豐」，由於營業執照20年期限已滿，且董事會未能就續約達成一致意見，故決定將於2024年10月31日前，將北京、天津、西安等地的分店陸續關閉。至於台北鼎泰豐亦與另一合作夥伴，在大陸華東區域經營餐飲品牌「鼎泰豐」。

對於華北結業的14家分店包括北京漁陽店、SKP 店、西單店、芳草地店、APM店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店；天津恆隆店、萬象城店；青島嘉年華．海信廣場VILLAGE店、海信廣場店；西安SKP店及廈門磐基店。 鼎泰豐約有800名員工面臨被遣散 公告又指出，對於這項決定給廣大喜愛鼎泰豐的顧客帶來的不便和失望深表歉意。公司將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，並依法保障儲值卡會員的合法權益。同時，積極與各合作夥伴溝通，圓滿處理後續事務，盡量減少對各方的影響。

北京鼎泰豐重申，對於未來，將持續看好內地市場，將繼續關注餐飲業的動態和發展趨勢，希望在不久的將來，能夠再次攜手合作。 據悉，現時約有800名員工面臨被遣散及遣散費問題，有指鼎泰豐將會按照年資給予遣散費。