鼎益豐擬發2100億「鼎元幣」禁兌付八個月　澄清後股價再插水 (更新)

中植爆雷事件「2.0」？以東方古典哲學價值投資理論抓供金融服務的內地鼎益豐集團（鼎益丰），近日宣布轉型數碼貨幣，並計劃發300億美元鼎元幣（折合約2,100億人民幣），並要求所有投資者自1月10日起至9月10日一律不能退出，即禁止兌付達八個月，引起投資者及市場恐慌。 集團旗下公司、於港股上市的鼎益豐控股（612）周二股價曾大跌逾三成，如以近5個交易日計算，更累跌近75%。周三（17日）公司發澄清公告，惟股價仍插水。 【1月17日更新】

鼎益豐：無發利好通知 鼎益豐公布，董事會注意到，近期若干媒體提及一份日期為2024年1月10日，據稱由「鼎益豐國際資產管理集團」發布的「全體投資者重大利好通知」；「鼎益豐」的股價於發布利好通知後大幅下跌；及「鼎益豐」在以下幾方面的可疑商業行為：承諾因申請於國際數碼資產交易所上市而可帶來巨額回報；禁止投資者於1月至9月期間撤回其投資；承諾分紅回報率；及承諾滿10年者保底增值20倍。 董事會聲明，利好通知並非由公司發布，所謂利好通知的發布者鼎益豐國際資產管理集團，並非公司的附屬公司或聯屬公司，而媒體所指的可疑商業行為與公司、其附屬公司或聯屬公司並無任何關係。

鼎益豐宣布投資將封閉八個月 據內地媒體報道，自1月10日起網上流傳於部分投資者群的一封《鼎益豐國際資產管理集團全體投資者重大利好通知（2024 年第1號）》顯示，公司創始人隋廣義宣布，鼎益豐申請在國際數位資產交易所上市，所有投資人自1月10日起至9月10日封閉八個月。有投資人表示，感覺產品被變相凍結兌付八個月，擔心公司可能會出現問題。 此外，內地市場不斷有消息傳出，因港股持續下跌，令投資港股的鼎益豐理財「爆雷」。 而據鼎益豐控股2023年中報顯示，主要股東包括香港鼎益豐國際控股、鼎益豐國際控股、馬小秋、隋廣義，分別持有12.68%、12.68%、13.36%及22.26%股權。截至2023年中報，鼎益豐控股營業總收入47.3萬元，淨利8,939.52萬元。

深圳金融局曾對鼎益豐發風險提示 2023年2月19日，深圳市地方金融監理管理局在官網發文，提示投資人警惕有關鼎益豐公司非法金融活動相關風險。2023年11月21日晚，深圳地方金融局再次針對鼎益豐「原股權」、「選擇權」等業務發出風險提示。去年11月，當局再次向群眾表示，鼎益豐在深圳的經營主體不持有金融許可證、不具備從事金融業務資質。請廣大群眾增強風險意識，謹慎選擇投資理財管道，不參加不具備金融業資質的主體舉辦的各類金融產品宣傳集會，對高收益、原始股權、期權等投資項目保持警惕，切莫掉入非法集資陷阱。