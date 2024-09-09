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財經
2024-09-09 17:59:04

齊全名單！花旗首選7隻港股 倡留意31隻高息股

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齊全名單！花旗首選7隻港股 倡留意31隻高息股

花旗將恒生指數今年底目標調低3%，至19,800點。(資料圖片)

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大行接連下調中國股票評級及目標價，最新有花旗將恒生指數今年底目標調低3%，至19,800點，明年底目標亦減半成，至21,000點。同時，花旗在H股的首選股名單中，新增騰訊控股(700)、萬國數據(9698)、中國人保集團(1339)及海爾智家(6690)，同時保留ASMPT(522)、創科實業(669)及比亞迪(1211)

降恒指目標價至19800

花旗指，該行覆蓋451A股及H股的上半年業績中，平均有32%表現勝預期，36%表現遜預期，惟在內地經濟增長放緩的前題下，對這個遜預期高於勝預期的結果不意外。而基於中期業績表現，該將電信板塊評級由「中性」上調至「增持」；原材料股由「增持」降級至「中性」；工業、互聯網及科技股的評級則維持「增持」。該行又指，H股表現會優於A股，主要由於H股估值折讓較大，以及更受惠美國減息。

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偏好出口及收息股 公用電信俏

該行又指，偏好出口及收息股，尤其美國風險敞口較低、對美出口利潤較低企業，主要分布在電池、半導體、家電、電網設備等板塊，並在銀行、石油、公用及電訊四大行業中，選擇了31隻評級為「買入」的股份，預料相關股份在美國減息下仍會持續派息，當中公用股及電信股每股盈利的增長前景較高。

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花旗7隻首選股名單如下：

  1. 騰訊控股(700)，目標價527

  2. ASMPT(522)，目標價110

  3. 創科實業(669)，目標價120

  4. 萬國數據(9698)，美股目標價25.1美元

  5. 比亞迪(1211)，目標價488

  6. 中國人保集團(1339)，目標價3.9

  7. 海爾智家(6690)，目標價39.7

 

花旗31隻建議買入的高息股

  1. 滙豐控股(005)2024預測股息率9.9

  2. 中信銀行(998)2024預測股息率8.9

  3. 重慶農村商業銀行(3618)2024預測股息率8.8

  4. 民生銀行(1988)2024預測股息率8.3

  5. 中國光大銀行(6818)2024預測股息率8.2

  6. 建設銀行(939)2024預測股息率8.1

  7. 中銀香港(2399)2024預測股息率8

  8. 工商銀行(1398)2024預測股息率7.5

  9. 交通銀行(3328)2024預測股息率7.5

  10. 中國銀行(3988)2024預測股息率7.5

  11. 中國電力(2380)2024預測股息率7.4

  12. 農業銀行(1288)2024預測股息率7.2

  13. 郵儲銀行(1658)2024預測股息率7.1

  14. 北京控股(392)2024預測股息率7

  15. 招商銀行(3968)2024預測股息率6.9

  16. 中國神華(1088)2024預測股息率6.9

  17. 北控水務(371)2024預測股息率6.9

  18. 中國石化(386)2024預測股息率6.9

  19. 中國移動(941)2024預測股息率6.8

  20. 中國聯通(762)2024預測股息率6.6

  21. 光大環境(257)2024預測股息率6.1

  22. 華潤電力(836)2024預測股息率6.1

  23. 港燈(2638)2024預測股息率6

  24. 中國電信(728)2024預測股息率6

  25. 新奧能源(2688)2024預測股息率5.8

  26. 港華智慧能源(1083)2024預測股息率5.8

  27. 中國石油(857)2024預測股息率5.8

  28. 中華煤氣(003)2024預測股息率5.5

  29. 中海油(883)2024預測股息率5.5

  30. 華潤燃氣(1193)2024預測股息率5.3

  31. 電能實業(006)2024預測股息率5.2

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