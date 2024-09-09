齊全名單！花旗首選7隻港股 倡留意31隻高息股

大行接連下調中國股票評級及目標價，最新有花旗將恒生指數今年底目標調低3%，至19,800點，明年底目標亦減半成，至21,000點。同時，花旗在H股的首選股名單中，新增騰訊控股(700)、萬國數據(9698)、中國人保集團(1339)及海爾智家(6690)，同時保留ASMPT(522)、創科實業(669)及比亞迪(1211)。
降恒指目標價至19800點
花旗指，該行覆蓋451間A股及H股的上半年業績中，平均有32%表現勝預期，36%表現遜預期，惟在內地經濟增長放緩的前題下，對這個遜預期高於勝預期的結果不意外。而基於中期業績表現，該將電信板塊評級由「中性」上調至「增持」；原材料股由「增持」降級至「中性」；工業、互聯網及科技股的評級則維持「增持」。該行又指，H股表現會優於A股，主要由於H股估值折讓較大，以及更受惠美國減息。
偏好出口及收息股 公用電信俏
該行又指，偏好出口及收息股，尤其美國風險敞口較低、對美出口利潤較低企業，主要分布在電池、半導體、家電、電網設備等板塊，並在銀行、石油、公用及電訊四大行業中，選擇了31隻評級為「買入」的股份，預料相關股份在美國減息下仍會持續派息，當中公用股及電信股每股盈利的增長前景較高。
花旗7隻首選股名單如下：
-
騰訊控股(700)，目標價527元
-
ASMPT(522)，目標價110元
-
創科實業(669)，目標價120元
-
萬國數據(9698)，美股目標價25.1美元
-
比亞迪(1211)，目標價488元
-
中國人保集團(1339)，目標價3.9元
-
海爾智家(6690)，目標價39.7元
花旗31隻建議買入的高息股
-
滙豐控股(005)，2024預測股息率9.9厘
-
中信銀行(998)，2024預測股息率8.9厘
-
重慶農村商業銀行(3618)，2024預測股息率8.8厘
-
民生銀行(1988)，2024預測股息率8.3厘
-
中國光大銀行(6818)，2024預測股息率8.2垔
-
建設銀行(939)，2024預測股息率8.1厘
-
中銀香港(2399)，2024預測股息率8厘
-
工商銀行(1398)，2024預測股息率7.5厘
-
交通銀行(3328)，2024預測股息率7.5厘
-
中國銀行(3988)，2024預測股息率7.5厘
-
中國電力(2380)，2024預測股息率7.4厘
-
農業銀行(1288)，2024預測股息率7.2厘
-
郵儲銀行(1658)，2024預測股息率7.1厘
-
北京控股(392)，2024預測股息率7厘
-
招商銀行(3968)，2024預測股息率6.9厘
-
中國神華(1088)，2024預測股息率6.9厘
-
北控水務(371)，2024預測股息率6.9厘
-
中國石化(386)，2024預測股息率6.9厘
-
中國移動(941)，2024預測股息率6.8厘
-
中國聯通(762)，2024預測股息率6.6厘
-
光大環境(257)，2024預測股息率6.1厘
-
華潤電力(836)，2024預測股息率6.1厘
-
港燈(2638)，2024預測股息率6厘
-
中國電信(728)，2024預測股息率6厘
-
新奧能源(2688)，2024預測股息率5.8厘
-
港華智慧能源(1083)，2024預測股息率5.8厘
-
中國石油(857)，2024預測股息率5.8厘
-
中華煤氣(003)，2024預測股息率5.5厘
-
中海油(883)，2024預測股息率5.5厘
-
華潤燃氣(1193)，2024預測股息率5.3厘
-
電能實業(006)，2024預測股息率5.2厘