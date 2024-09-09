齊全名單！花旗首選7隻港股 倡留意31隻高息股

大行接連下調中國股票評級及目標價，最新有花旗將恒生指數今年底目標調低3%，至19,800點，明年底目標亦減半成，至21,000點。同時，花旗在H股的首選股名單中，新增騰訊控股(700)、萬國數據(9698)、中國人保集團(1339)及海爾智家(6690)，同時保留ASMPT(522)、創科實業(669)及比亞迪(1211)。

降恒指目標價至 19800 點

花旗指，該行覆蓋451間A股及H股的上半年業績中，平均有32%表現勝預期，36%表現遜預期，惟在內地經濟增長放緩的前題下，對這個遜預期高於勝預期的結果不意外。而基於中期業績表現，該將電信板塊評級由「中性」上調至「增持」；原材料股由「增持」降級至「中性」；工業、互聯網及科技股的評級則維持「增持」。該行又指，H股表現會優於A股，主要由於H股估值折讓較大，以及更受惠美國減息。