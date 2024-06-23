龍佰老闆去世　90後女兒獲百億遺產　14歲子持25億元股份

內地鈦白粉巨頭龍佰集團創辦人許剛月前因病去世，享壽61歲，由於生前未立遺囑，公司日前公告變更實際控制人為其「90後」女兒，即34歲許冉，另14歲兒子則繼承1.27億股份，市值達25.73億元人民幣（約27.7億港元）。

綜合內媒報道，6月20日晚間，鈦白粉巨頭龍佰集團及其旗下東方鋯業同步披露，近日收到許冉、未成年人許某某出具的《詳式權益變動報告書》。根據上海市靜安公證處出具的《公證書》，許剛生前並未訂立遺囑，也未與他人簽訂《遺贈扶養協定》，他生前持有的公司6.27億股股份，由其女兒許冉繼承5億股，由其兒子許某某繼承1.27億股。

股份登記在母親名下

截至6月20日收盤，龍佰集團股價報每股18.55元人民幣（約19.9港元），總市值為442.7億元人民幣（約476億港元）。以龍佰集團和東方鋯業當前股價粗略估算，許冉、許某某繼承的股票市值分別約為101.35億元人民幣（約109億港元）和25.73億元人民幣（約27.7億港元）。

據上市公司公告分析，許某某是一位年僅14歲的中學生。鑒於其係未成年人，其母親王霞係未成年人許某某法定監護人，故未成年人許某某因法定繼承取得的上述公司股份所對應的一切權利，包括（但不限於）參會權、提名權、提案權、表決權等身份性權利，均依法由王霞代為行使，並登記在王霞名下。