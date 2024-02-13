龍年港股｜春節後紅盤高收的機會率有幾多？紅盤效應又是甚麼？

傳統上春節後首個交易日，亦即紅盤的表現，通常會成為市場焦點，因投資者希望有個開門紅以及尋找未來方向的訊號。剛過去的兔年全年錄得近29%跌幅，為2008年鼠年挫46%以來最大跌幅及歷來表現最差兔年。在此情況下，投資者對於紅盤高收的期望有增無減。自恒指於1969年11月推出以來，港股錄得29次紅盤高收，意味著春節後首個交易日錄得升幅的概率為54%。儘管概率略為過半，但此數字仍未能帶來任何結論，因此該公司進一步分析各生肖年的紅盤情況。

根據恒指歷史數據，過去4次龍年皆錄得紅盤高收，為唯一一個全部紅盤皆見高收的生肖。而明日收市之後便可知龍年紅盤連升紀錄能否維持。過去4次龍年紅盤平均升幅為1.7%，在12生肖當中排行第三。紅盤表現最佳生肖則非虎年莫屬，紅盤平均回報達到3.3%，主要是由1998年2月2日高達14.3%的升幅所帶動，此雙位數升幅亦是有紀錄以來表現最佳的紅盤，其後則是1975年 2月14日的8.5%升幅。

10 個農曆年失效 8 次

市場上一直有「紅盤效應」的說法，意思是紅盤表現可成為全年表現啟示。自 1969年以來的歷史數據顯示，農曆年首個交易日表現與全年表現方向一致的概率為54%。若深入分析上述29次紅盤高收，則發現全年表現同樣上揚的概率為66%，而紅盤低收的話，全年表現同樣下跌的概率則為40%。值得留意的是，紅盤效應在過去10個農曆年失效8次，以過去3年為例，恒指皆錄得紅盤高收，然而全年均告下跌。