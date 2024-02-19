龍年紅盤｜情緒回暖 A股憧憬開門紅

中金報告指，A股經歷前期調整後估值仍處歷史偏底部，而春節前受資本市場改革等預期提振，投資者信心有所修復，再配合長假期間主要市場尤其是港股市場表現，以及假期出行及消費數據佳等好消息，相信投資者情緒有望繼續改善，A股節後有望迎來「開門紅」。中信證券亦指，投資者情緒有所企穩，而科技主題又湧現新催化劑，建議配置上從純防禦轉向均衡，惟反彈過程中宜「步步為營」。

A股春節長假後今日復市，由於內地新年期間出遊數據錄明顯增加，加上在A股休市時港股累計4個交易日率先走高2.9%，大行普遍預計今日紅盤可迎來「開門紅」，並憧憬甲辰龍年首月亦報捷。

目前港上市A股ETF普遍錄得溢價，華夏滬深300(3188)及南方A50(2822)溢價均約1.6%。

按內媒統計，A股上證綜合指數在2014年至2023年近10年，在春節後1個自然月的上升機率達90%，除了2021年A股在春節後首月下跌5.25%外，其餘9年均實現上漲，平均漲幅3.32%，其中2019年和2015年漲幅超過10%，分別升15.61%和12.75%。另亦有統計指，過去20年A股在春節後3日錄升幅的機率達六成，節後5天走高的比例更達75%。

港股ADR乏方向 本周聚焦滙控放榜

港股方面，恒生指數上周收報16,339點，全周升3.8%或593點。港股美國預託證券(ADR)上周五各自走，滙豐控股(005)ADR較港高1.8%，阿里巴巴(9988)及騰訊控股(700)ADR則較港低逾1%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指升9點，未有明顯方向。大市本周聚焦周三滙控公布全年業績，另外中國人民銀行昨維持中期借貸便利(MLF)利率不變，明日貸款市場報價利率(LPR)會否下調亦惹關注。