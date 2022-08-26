龍湖半年純利微升 中期息減至33分

龍湖公布中期業績，上半年純利微升0.8%至近75億元人民幣，中期息減至33分。（資料圖片）

龍湖集團（960）公布截至6月30日止半年純利按年輕微倒退0.8%至74.8億元（人民幣，下同），剔除公平值變動等影響後之股東應佔核心增長6.1%至65.5億元。每股基本盈利為1.268元，派中期息0.33元。

龍湖上半年營業額增長56.4%至948億元。合同銷售額為858億元，對應銷售總建築面積為518.5萬平方米。半年毛利率為21.3%。於6月底，已售出但未結算的合同銷售額為2,950億元，面積約1,759萬平方米。

龍湖主席吳亞軍表示，公司上半年在北京、杭州、重慶、成都、合肥等核心城市獲取17個優質項目，總建面226萬方，權益地價131億，地價合理，利潤率逐步復。

未結算的已售合同銷售額 近3千 億

由商業投資、租賃住房及空間服務組成的經營性收入持續發力，半年實110億元，增長26%；其中投資性物業租金收入59億元，增長23%。

展望下半年，龍湖在售主力項目將達到215個，其中20個為全新項目，132個項目將推出新一期新業態產品。於2022年6月底竣工的物業總建築面積約800萬平方米。計劃於2022年竣工的物業總面積將達到2,500萬平方米左右，其中大部分將集中於下半年。項目工程進度和銷售進度正常。

集團淨負債率（負債淨額除以權益總額）為55.3%，在手現金875.5億元。綜合借貸總額2,123.8億元，平均借貸成本為年利率3.99%；平均貸款年限為6.28年。