龍湖提前償還部分銀團貸款 大股東增持股價午後仍跌2成

龍湖集團（960）今早急跌最多4成半，公司於中午發公告表示，在作出一切有關本公司於合理情況下的相關查詢後，董事會謹此確認本集團業務運營穩定，財務狀況健康安全。此外，龍湖表示今日提前償還2023年到期的部分銀團貸款51億元。

公告又指出，控股股東Charm Talent今日於公開市場增持公司300萬股股份，平均價格約每股9.53元。增持後，Charm Talent持有約27.26億股股份，相當於已發行股本約43.41%。集團稱，控股股東堅定看好公司和行業發展前景，未來會在適當時機持續增持公司股權及債券。據資料顯示Charm Talent由剛宣布辭任的公司主席兼執行董事的創始人吳亞軍及其女兒蔡馨儀擁有。

龍湖午後跌幅收窄，但最新仍跌近兩成，最新報10.56元，市場蒸發近200億元，而按上午成交量約1.4億股份計算，控股股東今早增持約佔成交超過2成，涉資約3,000萬元。

龍湖在過去周末公布，由於個人年齡及身體原因，創始人吳亞軍辭任董事會主席兼執行董事。同時，將繼續作為集團的戰略發展顧問。聲明重申，集團2022年第三季度全口徑銷售598億人民幣，按年增長0.8%。首9個月經營性收入171.8億人民幣，年內新開9個商場。年內無到期債務，財務狀況健康安全。