龍頭受惠｜內銀救內房 授信逾萬億 涉6行17企 萬科贏家

內媒按公開信息統計，工商銀行(1398)已向12家內房授信，涉及6,550億元人民幣；建設銀行(939)向8企授信；農業銀行(1288)及郵儲銀行(1658)分別向5企授信；中行及交通銀行(3328)分別向3企及兩企授信。萬科除了獲中行支持，亦獲交行、農行、建行、郵儲行及工行授出額度；另外郵儲行向碧桂園(2007)授出500億元人民幣，中行亦授出600億元人民幣。

內房氣氛漸見逆轉！內地周三公布「金融16條」促進樓市平穩發展後，內地媒體昨報道指，六大內銀極速響應政策，合共與17間內房達成協議，提供意向性授信額度，已披露的金額已涉及1.275萬億元人民幣，當中龍頭房企最受惠，如6行合共向萬科(2202)提供3,000億元人民幣額度。

內房集體飆 碧桂園彈20%

內房股昨集體暴漲，億達中國(3639)以逾920萬元成交爆升2.7倍；新城發展(1030)亦漲23.5%。藍籌升幅三甲亦由內房包辦，碧桂園大升20.4%，龍湖集團(960)飆12.2%，碧桂園服務(6098)漲11.2%。另外旭輝控股(884)亦急升18.3%，萬科則走高8.4%；中國海外(688)亦升3.3%。

銀保監表示，大型銀行正加大力度促進房地產平穩發展，當中包括會區分項目的子公司與控股公司的風險，建立區域優質房企「白名單」；另外亦會利用併購貸款及投行等工具，推動重點房企的金融風險處置項目併購金融服務。

國際評級機構惠譽大中華區房地產評級主管金泰倫預計，中央短期的政策對內房非常正面，惟長遠還看內地的新屋銷售能否明顯復甦，才能持續改善內房流動性，並預料明年內房銷售按年持平至下跌5%。

傳恒大債權人要求許家印出資156億

不過內房困局的源頭之一中國恒大集團(3333)仍陷泥濘，外媒引述消息指，集團最快在下月與境外債權人溝通，但離岸債料難獲境內資產抵債，重組方案或包括將港上市的恒大物業(6666)和恒大汽車(708)實施債轉股；同時要求主席許家印向恒大出資20億美元(約156億港元)，作為債務重組的條件。